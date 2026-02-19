Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u prvoj utakmici šesnaestini finala Lige Evrope.

Navijači domaćeg tima oduševili su Srbe jednim gestom pred početak ove utakmice.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Naime, navijači Lila su istakli zastavu sa mapom Kosova i Metohije i natpisom "Nema predaje". Transparent stoji na centralnom mestu, u kopu gde se nalazi najjače jezgro navijača Lila, odmah iza gola.

Foto: Kurir Sport

Navijači Zvezde na stadionu Lila Izvor: Kurir