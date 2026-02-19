Svaka čast...
NAVIJAČI LILA ODUŠEVILI SRBE PRED MEČ SA ZVEZDOM! Na tribini istakli zastavu "Nema predaje"!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u prvoj utakmici šesnaestini finala Lige Evrope.
Navijači domaćeg tima oduševili su Srbe jednim gestom pred početak ove utakmice.
Foto galerija iz Lila Foto: Kurir
Naime, navijači Lila su istakli zastavu sa mapom Kosova i Metohije i natpisom "Nema predaje". Transparent stoji na centralnom mestu, u kopu gde se nalazi najjače jezgro navijača Lila, odmah iza gola.
Foto: Kurir Sport
