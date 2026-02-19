Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Lilu u prvoj utakmici šesnaestini finala Lige Evrope.

Crveno-beli su na odmor otišli sa minimalnom prednošću. Gol za vođstvo srpskog šampiona postigao je Tebo Učena.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Već je bila počela sudijska nadoknada vremena u prvom poluvremenu kada su crveno-beli izveli peti korner. Učinio je to Hendel. loptu je sa "prve stative" samo prosledio Enem, a Nigerijac se našao na pravom mestu - 0:1.

Crveno-beli su u 67. minutu imali ogromnu šansu da dupliraju prednost. 

Tiknizjan je presekao loptu na protivničkoj polovini, povukao kontru i uposlio Arnautovića, koji je potpuno neometan sa nekoliko metara šutirao pravo u Ozera.

Pogledajte ovu priliku:

Legendarni Žiru na zagrevanju Izvor: Kurir