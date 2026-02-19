Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su večeras Lil na gostujućem terenu rezultatom 1:0 u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope.

Nakon meča viđene su dramatične scene na terenu, kada su nezadovoljni navijači domaćeg tima bakljama gađali svoje fudbalere.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Razjareni navijači Lila su takođe pogrdnim uzvicima oterali igrače koji su hteli da ih pozdrave, pošto su revoltirani već duži period zbog slabih rezultata kluba.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir

Ne propustiteFudbalDA LI JE MOGUĆE DA JE ARNAUTOVIĆ OVO PROMAŠIO? Napadač Zvezde imao zicer za 2:0! Bio je sam ispred golmana, a onda... VIDEO
Screenshot 2026-02-19 223751.jpg
FudbalOVAKO JE ZVEZDA POVELA U LILU! Svi su čekali kraj poluvremena, a onda se Učena našao na pravom mestu u pravo vreme za veliku radost crveno-belih! VIDEO
LILLE-ZVEZDA_44.JPG
FudbalNAVIJAČI LILA ODUŠEVILI SRBE PRED MEČ SA ZVEZDOM! Na tribini istakli zastavu "Nema predaje"!
WhatsApp Image 2026-02-19 at 8.53.24 PM (1).jpeg
FudbalPOLUPRAZAN STADION U LILU! Neočekivana scena na Zvezdinom meču - pogledajte atmosferu pred početak utakmice! VIDEO
WhatsApp Image 2026-02-19 at 20.33.58.jpeg

Legendarni Žiru na zagrevanju Izvor: Kurir