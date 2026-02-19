Užasne scene...
Fudbal
DRAMATIČNE SCENE NA STADIONU POSLE ZVEZDINE POBEDE! Navijači Lila bakljama gađali svoje fudbalere - divljali nakon poraza, pogledajte ovaj haos! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su večeras Lil na gostujućem terenu rezultatom 1:0 u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope.
Nakon meča viđene su dramatične scene na terenu, kada su nezadovoljni navijači domaćeg tima bakljama gađali svoje fudbalere.
Razjareni navijači Lila su takođe pogrdnim uzvicima oterali igrače koji su hteli da ih pozdrave, pošto su revoltirani već duži period zbog slabih rezultata kluba.
