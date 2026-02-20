Slušaj vest

1/27 Vidi galeriju Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Strelac pobednosnog gola bio je Učena u nadoknadi vremena prvog poluvremena.

Revanš meč na programu je idućeg četvrtka od 18.45 časova u Beogradu.

Pobednik ovog dvomeča u osmini finala sastaće se ili sa Aston Vilom ili sa Lionom.

Evo kako je Kurir video nastup igrača Zvezde u velikoj pobedi protiv Lila.

Mateus 7,5

Uvek tamo gde i kad treba. Temelj Zvezdine odbrane. Nije imao mnogo posla, ali ono što je imao, odradio je savršeno. U trenucima kada je to bilo potrebno, znao je i da ukrade malo vremena, onako brazilski, na svoj način, kako najviše voli. Imao je odličnu komunikaciju sa trojicom štopera, jasno je određene visoke lopte prepuštao njima, ili pri poviku izlazio i hvatao. Još jedna vrhunska partija sjajnog Brazilca i pokazatelj koliko je siguran golman važan za odličan rezultat.

Rodrigao 8

Može se slobodno reći da je odigrao najbolju utakmicu u dresu Crvene zvezde. Iako je bio prilično osporavan u prethodnom periodu, sada je pokazao koliko je sjajan defanzivac. Deluje da mu igra sa trojicom štopera savršeno odgovara, da pliva kao riba u vodi. Posebno su njegova snaga i anticipacija došli do izražaja u drugom delu, kada je čuvao Olivijea Žirua. Bez imalo potcenjivanja može se reći da je Rodrigao francuskog veterana stavio u džep, dobivši svaki direktan duel u vazduhu i na zemlji. Ovako sigurnog i elegantnog sa loptom bila je milina gledati.

Franklin Tebo Učena 8,5

Lepo je ispratio dodavanje petom Džeja Enema i pogodio za vođstvo pred kraj prvog poluvremena. I to je bio potez koji je rešio pitanje pobednika ove utakmice. Inače, odličan u svom delu posla, savršeno je stajao u liniji sa Rodrigaom i Strahinjom Erakovićem. Disao je za vrat u prvom delu brzonogom Pardou koji je igrao "lažnu devetku", a on često puta i kao bek. Nije ispao nijednom u prostoru, iako je morao da izlazi prilično visoko i prati navalne igrače Lila. Posle Seltika još jedna njegova sjajna partija, u kojoj je demonstrirao brzinu, odlučnost i atletske sposobnosti.

Strahinja Eraković 8

Treća karika savršenog Zvezdinog odbrambenog lanca protiv Lila. Držao je sigurno desnu stranu, mirno rešavao sve kritične situacije, bez imalo panike, čak i kada je bio okrenut leđima vlastitom golu. Dosta puta delovao je kao bek. Jasno je posle ove utakmice zašto je trener Stanković insistirao na njegovom dolasku iz Zenita. Podsetio je protiv Lila na svoje dane iz prvog mandata u Crvenoj zvezdi, igrao je sa takvom lakoćom, kao da nasuprot sebe ima trećeligaške igrače, a ne fudbalere koji dolaze iz Lige 1 i zauzimaju peto mesto u prvenstvu Francuske. Zbog umora i udarca u lice pred kraj meča, napustio je teren pre poslednjeg zvižduka sudije.

Jung Vu Seol 7,5

Radilica Crvene zvezde, na ovoj utakmici je igrao do poslednjeg atoma snage, do krajnjih granica. Bio je veoma koristan i odbrani, zatvorivši desnu stranu, ali i i napadu, gde se trudio da bude od koristi napadačima. Pokazao je da može uspešno da igra i kao ving bek, da mu prija kad dobije slobodu i prostor da se ubacuje između protivničkih linija i snažno pritiska odbranu rivala. Bilo je tu i inteligentnih poteza, kada je znao da krene na loptu, a onda je nonšalantno propusti u aut, dovodeći u očaj igrače Lila. Činjenica da je imao 80 odsto tačnih dodavanja na obe polovine jasno pokazuje kakvu je utakmicu odigrao.

Rade Krunić 7,5

Kapitenska traka oko ruke kao da ga je dodatno motivisala da odigra još jednu partiju na maksimumu. Tačno je znao kad da iznese loptu, da stane na nju, pritisne protivnika sa leđa, a onda onako italijanski pametno padne i zaradi faul i posed. Mladi igrači od ovakvog Krunić a mogu samo da uče, jer je pravo blago i premija imati ga u timu. Jasno je da je on jedan od retkih, ako ne i jedini koji nema zamenu u ovom timu Crvene zvezde, pa to treba jasno i glasno reći. Kada se podvuče crta, odlična utakmica za Zvezdinu "šesticu".

Tomas Handel 7

Mogao bi ovaj momak da procveta kod Dejana Stankovića i opravda sve ono što se pričalo za njega kada je letos dolazio iz Portugala. Svuda ga je bilo, čak i na poziciji desnog beka, da sačuva leđa Seolu, kada je Korejac krenuo u napad. E, takvog Handela traži i želi trener Zvezde, a čini se da je mirni i tihi Portugalac to shvatio. Nije bilo lako voditi borbu na sredini terena sa fizički jačim igračima Lila, ali koristio je inteligenciju i iz većine duela izlazio kao pobednik. Pred kraj utakmice prilično se umorio, ali nije tražio zamenu i izdržao je do kraja. Igranje sa Radetom Krunićem mu očigledno prija.

Nair Tiknizjan 7

Zrela partija i taktički odgovorna reprezentativca Jermenije. Umeo je da probije protivničke linije, da se ubaci u sredinu, pritisne rivala. Baš onako kako treba da radi ving bek u modernom fudbalu. U nekoliko navrata odlično je razmenio pas sa Arnautovićem, međutim nisu imali sreće da sve to krunišu asistencijom i golom. Vidi se da napreduje u defanzivnim zadacima, da više iza sebe ne ostavlja kratere koji bi protivnik mogao da iskoristi, daleko je odgovorniji, kako prema sebi, tako i prema ekipi. Ako ovako nastavi, jasno je da će još više biti pod lupom startnih skauta i klubova.

Vladimir Lučić 7

Neverovatno je koliko ga hoće lopta i neverovatno je kako ovaj momak nema završnicu. Da li da uputi završni pas ka saigraču, ili kao na početku drugog poluvremena upropasti situaciju "jedan na jedan". Međutim, ne treba ga previše kritikovati, jer je tokom cele utakmice radio ozbiljan "prljavi posao" na sredini terena, gušio protivničke vezane igrače, a ujedno bio koristan u napadu. Možda je baš zbog toga što se previše trošio u defanzivnom zadacima gubio svežinu i u završnici akcije nije mogao da završi na pravi način, onako kako se očekuje, asistencijom ili golom. A, nije da nije bilo prilika.

Bruno Duarte 7

Kakvu je samo šansu propustio u 14.minutu neverovatno, umesto da šutira kad je bio sam, počeo je da petlja i dva igrača Lila su ga izblokirali. Jasno je znao koji mu je zadatak i ono što je trener Stanković postavio pred njega savršeno je položio. Pritiskao je do maksimuma štopere Lila, terao ih na greške. Njegove trkačke i fizičke sposobnosti jasno su dolazile do izražaja u direktnim duelima. Dok je bio na terenu, odbrambeni igrači Lila su se mučili kako i na koji način iznesu loptu do sredine terena, neretko pravivši i početničke greške.

Džej Enem 7

Otkrovenje utakmice protiv Lila. Centarfor kakav je nedostajao Crvenoj zvezdi posle odlaska Šerifa Endijaja. Pravi sidraš koji svojom masom i snagom otvara dubinu svojoj ekipi i radi za tim. Imao dobru šansu za gol u 4.minutu, šutirao iz prve, tik uz stativu. Lepo se kretao, uvek na leđima imao jednog ili dvojicu igrača Lila. Petom asistirao Učeni za gol u 45.minutu posle kornera, zaista prelep potez. Deluje da će biti veliki dobitak za crveno-bele, posebno što nema tu psihološku barijeru i lako namešta glavu na evropske utakmice, a do pre svega tri meseca imao je samo superligaško iskustvo sa srpskih terena. Veliko bravo za ovog momka.

Marko Arnautović 7

Od 64.minuta umesto Enema. I posle samo nekoliko minuta na terenu Tiknizjan ga je sastavio sa golom, ali on šutira u golmana iz 100-tne šanse za gol. Mogao je da reši utakmicu. I još jedan zicer je imao, u 86.minutu i ponovo je traljavo šutirao, opet u golmana. Inače, dobro je pritiskao protivnika, lepo igrao leđima, umeo da odloži loptu.

Aleksandar Katai /

Od 77.minuta umesto Bruna Duartea, deluje da je u nekim situacijama mogao bolje da odreaguje.

Adem Avdić /

Od 77.minuta umesto Naira Tiknizjana. Nastavio je tamo gde je Jermenin stao, pokazao da je veliki potencijal.

Nikola Stanković /

Od 84.minuta umesto Vladimira Lučića, premalo minuta na terenu za ocenu

Miloš Veljković /

Od 84.minuta umesto Strahinje Erakovića, premalo minuta na terenu za ocenu.

Dejan Stanković 8

Doneo prvu pobedu Crvenoj zvezdi u gostima nad nekim francuskim klubom. Iznenadio je zvezdašku javnost tako što je Lilu suprotstavio neobičnu postavu u formaciji 3-4-2-1, koju dosad nije igrao. Deluje da je standardne igrače, makar od početka sačuvao za derbi u nedelju. Ali, onim što se videlo u meču protiv Lila pokazao je da ima savršenu komunikaciju i poverenje od strane igrača. A, to je preduslov za uspeh i pobedu. Crvena zvezda sa Stankovićem deluje potentno, taktički dobro i sa mnogo prostora za napredak. Pokazao je da kod njega svi igrači imaju šansu i priliku za minute, samo treba da ih iskoriste. Stvarno, milina je bilo gledati sigurnu igru Crvene zvezde, posebno sa velikim intenzitetom, koji nije tipičan za ekipu, jer nemaju priliku da igraju mnogo ovakvih utakmica. Jasno je da je ovo prvo poluvreme protiv Lila, da sledi revanš za sedam dana u Beogradu, a pre toga 178.derbi u nedelju na Marakani. I tu treba očekivati jednu drugačiju Zvezdu u odnosu na ovu sjajnu protiv Lila u gostima.