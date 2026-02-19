Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde napravili su veliki korak ka osmini finala Lige Evrope trijumfom nad Lilom u Francuskoj. Minimalna pobeda donela im je ogroman kapital pred revanš u Beogradu...

"Hvala bogu što smo pobedili, odigrali smo dobar meč", bile su prve reči Strahinje Erakovića za TV Arena sport posle meča nakon čega je dodao:

"Prvi put smo pobedili u Francuskoj, još mi je više drago. Nema vremena za slavlje, imamo još revanš i Partizan u nedelju. Znam napamet kako igram formaciju sa trojicom pozadi, nisam iskreno baš u ritmu, poslednji meč sam igrao krajem novembra. Tim je bio dobar, pojedince ostavljam sa strane. Svi znaju šta je derbi, znači nam da pokažemo ko je najbolji. Da se oporavimo i u nedelju igramo na pobedu".

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Ni Rade Krunić nije krio oduševljenje.

"Očekivali smo ovakav meč, tako smo se pripremili i ništa nije moglo da nas iznenadi. Imaju tu krizu rezultata, ali su sjajan tim. Uspeli smo požrtvovanjem za grb i dres da ostvarimo povoljan rezultat", rekao je Krunić, pa se osvrnuo na predstojeći večiti derbi:

"Nije lako, jer večeras kasno stižemo, ne znam koliko ćemo spavati. Biće teško pripremiti meč, imaćemo jedan trening, ali derbi se ne igra – on se pobeđuje. Takve utakmice ne postoje umor, takve utakmice se igraju srcem, siguran sam da ćemo tako igrati i da ćemo pobediti".

