Fudbaler Crvene zvezde Vladimir Lučić izjavio je večeras da je duel protiv Lila bio vrlo težak meč, i dodao da je promena formacije iznenadila rivala.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

"Bila je to vrlo teška utakmica, sa mnogo trčanja i duela. Odigrali smo čvrsto i odlučno, onako kako treba u ovakvim susretima, i to nam je donelo pobedu. Promena formacije iznenadila je rivala, ali smo imali puno poverenje u trenera i pokušali da iskoristimo njihovu nespremnost", izjavio je Lučić za TV Arena sport.

Crvena zvezda je večeras na gostujućem terenu pobedila Lil, u prvom meču plej-ofa Lige Evropa.

"Nema vremena za veliko slavlje. Sledi priprema za Partizan, utakmicu koja našim navijačima znači najviše. Želimo da ih obradujemo dobrim rezultatom", poručio je Lučić.

Pobednik dvomeča izboriće plasman u osminu finala, gde ga čeka duel sa Aston Vilom ili Lionom. Revanš susret zakazan je za sledeći četvrtak, dok Crvenu zvezdu već u nedelju očekuje "večiti derbi", u kojem od 17 časova na domaćem terenu dočekuje Partizan.

Defanzivac crveno-belih Strahinja Eraković izrazio je zadovoljstvo pobedom svog tima u Francuskoj, naglasivši da je reč o velikom rezultatu ostvarenog protiv kvalitetnog rivala.

"Hvala Bogu što smo pobedili. Odigrali smo dobru utakmicu protiv jakog protivnika, i to na gostovanju u Francuskoj, čini mi se prvi put. Ipak, nema vremena za slavlje jer nas već čeka derbi protiv Partizana", rekao je Eraković.

On je dodao da se još uvek vraća u puni takmičarski ritam, ali da proces ide u dobrom pravcu.

"Poslednju zvaničnu utakmicu odigrao sam u novembru, ali se polako vraćam i sve ide kako treba. Ova pobeda je plod rada čitavog tima. Sada moramo da pokažemo ko je najbolji i da u večitom derbiju obradujemo naše navijače i potvrdimo dobru formu", poručio je Eraković.

