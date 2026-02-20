Slušaj vest

Crvena zvezda je podelila snimak iz svlačionice i otkrila šta je Dejan Stanković poručio igračima posle velike pobede.

Fudbaleri Crvena zvezda poneli su lep kapital sa gostovanja Lilu (1:0) u prvom meču plej-ofa Lige Evrope, čime su sebi obezbedili odličnu poziciju pred revanš u Beogradu.

Nakon utakmice, trener Dejan Stanković ušao je u svlačionicu gde je snimljen kako se obraća svojim igračima. U video-poruci koju je klub kasnije podelio na društvenim mrežama videlo se kako im daje priznanje i motiviše za dalje obaveze.

Tokom obraćanja, Stanković je iskazao ponos zbog njihove partije i zahvalio im na uloženom trudu. Bio je vidno zadovoljan učinjenim, a snimak završava njegovim aplauzom i pozdravom igračima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ovaj trijumf predstavlja drugu uzastopnu pobedu Zvezde nad Lilom istim rezultatom - prvi put je Zvezda slavila kod kuće u novembru zahvaljujući penal golu Marka Arnautovića u meču grupne faze LE.

Revanš utakmica protiv Lila na programu je narednog četvrtka, a pre nje Zvezdu očekuje i večiti derbi protiv Partizana u nedelju od 17 časova.

