Zvezdan Terzić, generalni direktor FK Crvena zvezda, bio je presrećan posle pobede crveno-belih u Lilu (1:0).

- Pobediti Lil u Francuskoj, ekipu iz jedne od najjačih liga Evrope je dokaz da sve ove pobede do sada nisu bile slučajnost. Sve je ovo rezultat jednog vizionarskog, stručnog i odgovornog dugogodišnjeg rada u Crvenoj zvezdi. Zvezda iz sezone u sezonu raste kao klub - počeo je priču Terzić.

Način na koji je Zvezda došla do pobede je izuzetan:

- Ovo je istorijski rezultat za naš klub i za srpski fudbal. Prvi put u našoj istoriji smo pobedili neki francuski klub na njihovom terenu u regularnom toku utakmice. Crvena zvezda više ne ide u Evropu da učestvuje, sada ide da pobeđuje. Posebno sam ponosan na način na koji su igrači odigrali utakmicu. Nismo se branili, nismo čekali šansu, nametnuli smo ritam, diktirali tempo i igrali sa samopouzdanjem koje krasi velike ekipe. To je odraz rada našeg stručnog štaba i vere koju svi u klubu imamo u ovaj tim. Velike čestitke za Dekija i njegov stručni stab, velike čestitke za sve naše igrače koji su večeras dokazali da imaju potencijal za velike evropske rezultate.

Naravno, ništa nije završeno.

- Ali ovo je tek prvo poluvreme. Nista još nije završeno. Zato pozivam sve naše navijače iz Srbije i regiona, da sledećeg četvrtka dođu u što većem broju, napune Marakanu i pomognu našim igračima da pobedom protiv Francuza ispišemo novu stranicu Zvezdine istorije.

