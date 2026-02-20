Slušaj vest

Bivši italijanski fudbaler Kristijan Džidaji, 38 godina, pronađen je mrtav pod misterioznim okolnostima nakon što je ranije tog dana prijavljen kao nestao.

Džidaji je tokom karijere igrao 11 godina kao profesionalac, uključujući i kratak boravak u Serije A sa klubom Novara u sezoni 2011/12. Tokom karijere nastupao je i za Ćesenu, Pro Patriju i Forlì, gde je proveo veći deo svog fudbalskog života.

Nakon što se povukao iz aktivnog igranja 2017. godine, radio je kao trener, uključujući i kratko kao pomoćni trener u San Marino. Kasnije je ušao u policiju u Raveni, nakon položenog ispita u julu 2025. godine.

Policija ga je tražila nakon što nije došao na posao, a članovi porodice su prijavili nestanak. Njegovo telo je pronađeno u borovoj šumi u Lido Adrianu blizu Ravene kasno tog istog dana, koristeći praćenje njegovog mobilnog telefona.

 Uzrok smrti još nije objavljen dok policija nastavlja istragu.

Njegov bivši klub Forlì uputio je dirljivu poruku saučešća porodici i voljenima u ovom teškom trenutku.

Ne propustiteFudbalSTRAŠNA TRAGEDIJA! FUDBALER (22) UMRO PRED POČETAK UTAKMICE: Krenuo je da se zagreva, a onda mu je samo pozlilo! Spasa NIJE BILO!
profimedia-0753992637sina.jpg
FudbalJEZIVA SMRT LEGENDARNOG FUDBALERA! Odbio izmenu, pa se srušio na teren: Lekari su ga bezuspešno oživljavali 45 minuta! VIDEO
profimedia0072203560.jpg
FudbalSTRAŠNO! FUDBALSKI SVET ZADESILA JOŠ JEDNA TRAGEDIJA: Preminuo 25-godišnjak iz Gvatemale nakon srčanog udara!
screenshot-16-menaldo.jpg
Fudbal(KURIR TV) Evo kojim sportistima najviše preti iznenadna srčana smrt
88.jpg
FudbalTRAGEDIJA NA TERENU U SRBIJI: Fudbaler preminuo za vreme utakmice!
31437384-2108549862493814-8010327402490101760-n.jpg

Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir