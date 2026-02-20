Slušaj vest

Ženesio je bio nezadovoljan zbog igre i rezultata njegovog tima na utakmici protiv Crvene zvezde.

Crveno-beli su u Lilu pobedili rezultatom 1:0 u prvoj utakmici baraža za plasman u osminu finala Lige Evrope.

"Ovo nije samo razočaranje, već sramota pred našim navijačima i pred nama samima. Ukaljali smo obraz. Što se tiče reakcije publike, nju prihvatam, to je normalno. Pobedili smo samo jednom u deset utakmica ove godine. Ekipa se borila, ali ništa nismo napravili. Ja sam prvi odgovoran za ono što se dešava na terenu jer ja biram igrače. Reakcija navijača je logična", rekao je Ženesio osvrtajući se na nezadovoljstvo navijača koji su nakon utakmice bacali pirotehnička sredstva na teren.

Kako kaže, Lil je protiv Crvene zvezde bio "na nuli".

"Poraz je sastavni deo fudbala na visokom nivou, ali u Ligi Evrope su vam potrebne posebne karakteristike da biste pobedili. Možemo tražiti razne razloge, ali ja preuzimam odgovornost. U sportu možete biti i dobri i loši, to razumeju svi koji su ikada igrali fudbal. Međutim, mi smo večeras bili na nuli".

Lil je od početka 2026. godine igrao na 10. utakmica uključujući meč protiv crveno-belih i zabeležio je jednu pobedu, dva remija i sedam poraza. Sledi gostovanje Anžeu u francuskom prvenstvu, pa put u Beograd na revanš protiv Zvezde.

"Moramo se brzo podići. Moj posao je da rešim ovu situaciju. Potrebna nam je ozbiljna diskusija kako bismo shvatili šta treba da menjamo, ne samo u igri, već pre svega u mentalitetu. Bili smo daleko ispod nivoa koji se od nas očekuje. Biću iskren kao i uvek: prvi put sam imao neki čudan osećaj. Večeras sam video oblike ponašanja koji ne priliče ekipi na ovom nivou takmičenja. Veoma sam zabrinut zbog nekih stvari koje sam primetio".

Dobio je i pitanje o svojoj budućnosti na klupi francuskog velikana.

"Neću odgovarati na sva pitanja o svom statusu. Ja sam trener, imam iskustva i prolazio sam kroz periode koji su nekad bili bolji, a nekad lošiji. Početak godine je loš, ja se lično osećam dobro, ali neću ja odlučivati o tome šta će biti sa mojom karijerom", zaključio je Ženesio.

