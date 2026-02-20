Slušaj vest

Siniša Mihajlović bi danas napunio 57 godina.

Nažalost, legendarni srpski fudbaler i trener je preminuo 16. decembra 2022. godine nakon teške borbe sa leukemijom.

Arijana je na društvenoj mreži Instagram podelila zajedničku fotografiju i emotivnu poruku.

"Kao kad dođeš kući i staviš ključeve u vrata i nasmeješ se jer znaš da si bezbedan... to si ti za mene. Srećan rođendan ljubavi", napisala je Arijana i dodala srca.

Kako su se zavoleli Siniša i Arijana?

Njihova ljubavna priča trajala je više od 25 godina, a sam početak posebno je zanimljiv.

"Kad sam je prvi put video pomislio sam kako bi naša deca bila lepa", otkrio je Siniša jednom prilikom, a potom preko jedne prijateljice koja ju je poznavala zakazao "slučajni susret" sa njom.

"Bilo je namešteno da Arijana sedne kraj mene. Sve se završilo prilično hladno, s nekoliko neobaveznih rečenica. Glumio sam kao da uopšte nisam zainteresovan, a ona je uzvratila istom merom", otkrio je Siniša, dok je Arijana u svojoj ispovesti bila daleko romantičnija.

"Sa Sinišom je to bila ljubav na prvi pogled. Napustila sam televiziju sredinom 1995. godine, jer je on bio u Sampdoriji, ja u Rimu i nismo se često viđali. Odabrala sam porodicu i rekla bih da sam dobro izabrala. Siniša me je osvojio svojom slatkoćom. Tačno je da je došao na večeru i zamolio mog oca za dozvolu da me zaprosi", otkrila je jednom prilikom Arijana.

"Postoji ljubav za ceo život, jer ja svoju suprugu volim i danas kao što sam je voleo prvog dana, možda i više. U početku je to više bila strast, neko ti se svidi, postoje neke stvari koje ti se sviđaju i privlače te. Kako vreme prolazi, strast može da se smanji, ali je ljubav sve veća i veća. Što više vremena prolazi, manje je pokazuješ, ali više osećaš, intenzivnija je i dublje u tebi", rekao je Mihajlović pre nekoliko godina.

Inače, njih dvoje venčali su se tri puta, najpre u Rimu 1996. godine, a potom 2005. godine u Sremskim Karlovcima, gde su sklopili građanski brak. Treće venčanje je kruna njihovog zajedničkog života tokom kojeg su zajedno prebrodili mnoge nedaće.

Njih dvoje imaji peroro dece, ćerke Viktoriju i Virdžiniju i sinove Miroslava, Nikolasa i Dušana, a imaju i unuku Violante koju im je podarila mlađa ćerka.

