Slušaj vest

Dobro ste pročitali, šesnaest! U vremenu kad jedan vrhunski napadač sam postigne taj broj do ovog perioda, Srbija je u Premijer ligi, Seriji A, Bundesligi, La Ligi i Ligi 1 spala na mrvice.

Na vrhu liste je Dušan Vlahović sa tri pogotka. Tri! Od čoveka koji je plaćen desetine miliona i koji je godinama važio za naslednika najvećih evropskih golgetera. Isti broj ima i Filip Kostić, iako mu gol nije primarni posao.

Hari Kejn Bajern Foto: RONALD WITTEK/EPA, ANNA SZILAGYI/EPA

Po dva puta mrežu su pogađali Strahinja Pavlović i Nikola Štulić. Da, dobro vidite, štoper ima jedan gol manje od najskupljeg srpskog napadača, ali se mora istaći da je Vlahović povređen i da je propustio jedan deo sezone.

Po jednom su se u strelce upisali Lazar Samardžić, Saša Lukić, Andrej Ilić, Jovan Milošević, Luka Ilić i Nemanja Gudelj. Kad se sve sabere, to je baš skromna brojka. Toliko skromna da je recimo Hari Kejnu pošlo za nogom da sam postigne deset golova više od svih Srba zajedno.

Golovi Srba u ligama petice

Dušan Vlahović (Juventus) 3
Dušan Kostić (Juventus) 3
Strahinja Pavlović (Milan) 2
Nikola Štulić (Leče) 2
Lazar Samardžić (Atalanta) 1
Saša Lukić (Fulam) 1
Andrej Ilić (Union Berlin) 1
Jovan Milošević (Verder) 1
Luka Ilić (Ovijedo) 1
Nemanja Gudelj (Sevilja) 1

Nekad smo imali napadače koji su u top ligama redovno išli u dvocifren broj. Danas? Trojka je maksimum. Dok Evropa bruji o mašinama koje same rešavaju utakmice, srpski igrači deluju kao da im je neko isključio nišan.

Povreda Dušana Vlahovića Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Još je šokantnije što se ne radi samo o jednom čoveku u padu forme već o kolektivnom postu. Nema eksplozije mladog talenta, nema veterana koji vuče statistiku nagore, nema iznenađenja. Samo tišina i poneki usamljeni pogodak.

Razloga ima više. Neki nemaju sigurnu minutažu. Neki igraju u sistemima gde nisu prva opcija. Neki su tek stigli u nove klubove. Ali opravdanja navijačima malo znače. Kad se podvuče crta, 16 golova je premalo za zemlju koja želi da bude faktor na velikoj sceni.

Ipak, ima i zrno optimizma. Vlahović je već pokazivao da ume da uđe u seriju, samo da ga posluži zdravlje. Samardžić ima šut i kreativnost. Mladi poput Miloševića tek dolaze. A i sezona je duga.

Luka Jović svetla tačka - 12 golova


Iako ne igra u klubu koji se takmiči u jednoj od pet najjačih liga Starog kontinenta, Luka Jović zasad drži odličan golgeterski nivo. Napadač AEK je u grčkom prvenstvu 12 puta zatresao mrežu rivala, a u svim takmičenjima postigao je već 16 golova, kao i svi Srbi zajedno u ligama petice.

Luka Jović svetla tačka - 12 golova

Iako ne igra u klubu koji se takmiči u jednoj od pet najjačih liga Starog kontinenta, Luka Jović zasad drži odličan golgeterski nivo. Napadač AEK je u grčkom prvenstvu 12 puta zatresao mrežu rivala, a u svim takmičenjima postigao je već 16 golova, kao i svi Srbi zajedno u ligama petice.

Ne propustiteFudbal"...I NASMEJEŠ SE JER ZNAŠ DA SI BEZBEDAN" Siniša Mihajlović bi danas napunio 57 godina, Arijana se obratila emotivnom porukom
Siniša i Arijana Mihajlović
FudbalKAKO JE STANKOVIĆ STVORIO LAVOVE KOJI IGRAJU I TRČE EGAL SA TIMOVA IZ LIGE PETICE? Promenio je nekoliko stvari i učinio nešto zamislivo za srpski fudbal
Dejan Stanković
Fudbal"OTAC ME OSTAVIO KAD SAM IMAO 2 MESECA" Potresna životna ispovest najvećeg talenta srpskog sporta: Nikad ga nisam video, čak ni na slici...
Petar Puača
FudbalZVEZDA UBILA U POJAM TRENERA LILA! Francuz očajan nakon poraza od crveno-belih: Sramota, ukaljali smo obraz! Bili smo na nuli...
Lil - Crvena zvezda
FudbalHAOS ISPRED STADIONA POSLE ZVEZDINE POBEDE! Sukob Delija i policije! Među navijače bačen suzavac
Lil - Crvena zvezda, Delije
FudbalTRAGEDIJA: Italijanski fudbaler (38) pronađen mrtav! Misteriozna smrt potresa Apenine
kristijan.jpg

Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir