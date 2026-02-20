

Iako ne igra u klubu koji se takmiči u jednoj od pet najjačih liga Starog kontinenta, Luka Jović zasad drži odličan golgeterski nivo. Napadač AEK je u grčkom prvenstvu 12 puta zatresao mrežu rivala, a u svim takmičenjima postigao je već 16 golova, kao i svi Srbi zajedno u ligama petice.

Luka Jović svetla tačka - 12 golova

