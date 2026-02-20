OVO JE BAŠ PONIŽAVAJUĆE: Kejn dao 10 golova više od svih Srba zajedno u ligama petice
Dobro ste pročitali, šesnaest! U vremenu kad jedan vrhunski napadač sam postigne taj broj do ovog perioda, Srbija je u Premijer ligi, Seriji A, Bundesligi, La Ligi i Ligi 1 spala na mrvice.
Na vrhu liste je Dušan Vlahović sa tri pogotka. Tri! Od čoveka koji je plaćen desetine miliona i koji je godinama važio za naslednika najvećih evropskih golgetera. Isti broj ima i Filip Kostić, iako mu gol nije primarni posao.
Po dva puta mrežu su pogađali Strahinja Pavlović i Nikola Štulić. Da, dobro vidite, štoper ima jedan gol manje od najskupljeg srpskog napadača, ali se mora istaći da je Vlahović povređen i da je propustio jedan deo sezone.
Po jednom su se u strelce upisali Lazar Samardžić, Saša Lukić, Andrej Ilić, Jovan Milošević, Luka Ilić i Nemanja Gudelj. Kad se sve sabere, to je baš skromna brojka. Toliko skromna da je recimo Hari Kejnu pošlo za nogom da sam postigne deset golova više od svih Srba zajedno.
Dušan Vlahović (Juventus) 3
Dušan Kostić (Juventus) 3
Strahinja Pavlović (Milan) 2
Nikola Štulić (Leče) 2
Lazar Samardžić (Atalanta) 1
Saša Lukić (Fulam) 1
Andrej Ilić (Union Berlin) 1
Jovan Milošević (Verder) 1
Luka Ilić (Ovijedo) 1
Nemanja Gudelj (Sevilja) 1
Nekad smo imali napadače koji su u top ligama redovno išli u dvocifren broj. Danas? Trojka je maksimum. Dok Evropa bruji o mašinama koje same rešavaju utakmice, srpski igrači deluju kao da im je neko isključio nišan.
Još je šokantnije što se ne radi samo o jednom čoveku u padu forme već o kolektivnom postu. Nema eksplozije mladog talenta, nema veterana koji vuče statistiku nagore, nema iznenađenja. Samo tišina i poneki usamljeni pogodak.
Razloga ima više. Neki nemaju sigurnu minutažu. Neki igraju u sistemima gde nisu prva opcija. Neki su tek stigli u nove klubove. Ali opravdanja navijačima malo znače. Kad se podvuče crta, 16 golova je premalo za zemlju koja želi da bude faktor na velikoj sceni.
Ipak, ima i zrno optimizma. Vlahović je već pokazivao da ume da uđe u seriju, samo da ga posluži zdravlje. Samardžić ima šut i kreativnost. Mladi poput Miloševića tek dolaze. A i sezona je duga.
Iako ne igra u klubu koji se takmiči u jednoj od pet najjačih liga Starog kontinenta, Luka Jović zasad drži odličan golgeterski nivo. Napadač AEK je u grčkom prvenstvu 12 puta zatresao mrežu rivala, a u svim takmičenjima postigao je već 16 golova, kao i svi Srbi zajedno u ligama petice.
Luka Jović svetla tačka - 12 golova
