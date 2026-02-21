Slušaj vest

Džej Enem, holandski napadač u dresu Crvene zvezde, na mala vrata ušao je u redove šampiona Evrope iz 1991. godine.

Ali, posle onoga što je pokazao u crveno-belom dresu protiv Lila , u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope, jasno je da se radi o momku koji je veliki potencijal.

Džej Enem na utakmici Lila i Crvene zvezde u Francuskoj u Ligi Evrope Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Mogai bi biti bolji od Šerifa

Igrom leđima, okrenut ka golu, sa loptom u nogama, lucidnim potezima iz prve, fudbalskom inteligencijom i kretnjama na terenu Džej Enem (22) šokirao je svakog ljubitelja ove magične igre, ne samo da je on navijač Crvene zvezde. Milina je bilo za gledati ga protiv Lila, kako odigrava na prvu, kako daje pas unapred i kako je asistirao za pobedonosni gol Franklina Tebua Učene. Veoma je pokretljiv, jak u duel igri, uz prefinjen osećaj za kretanje i prostor. Nedostaje mu mir i koncentracija u završnici, kad dobije i to, biće spreman za najjače lige.



Neko će reći da podseća svojim gabaritom, masom i pojavom na Šerifa Endijaja, koji je ostavio neizbrisiv trag na Marakani, ali mladi Holanđanin ima i nešto više. Deluje da je taktički i tahnički daleko pismeniji, a uz to i mlađi fudbaler, od koga se može mnogo očekivati u budućnosti.

Džej Enem u borbi sa defanzivcem Lila Natanom Ngojom Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Ajaksov đak



A, ko je zapravo Džej Enem? I kako je on uopšte stigao u Ljutice Bogdana 1A? Dovoljno je samo pogledati u njegovu biografiju. Napadač koji ima samo 22 godine, prošao je fudbalsku školu Ajaksa, čuvenu akademiju De Tekomst, ali nikada nije dobio šansu u redovima Kopljanika iz Amsterdama. Morao je svoju fudbalsku sreću da traži širom Evrope i tako je počelo njegovo putešestvije.



Ko je mogao da pomisli da će ovaj gabaritni 195 centimetra visoki napadač, koji je prošle godine u ovo vreme nosio dres kiparskog kluba Omonija 29. maj i borio se za mesto u startnih 11, danas biti jedan od najboljih igrača Crvene zvezde u meču šesnaestine finala Lige Evrope protiv Lila, i ti u Francuskoj. Igrao je tada sa iskusnim srpskim fudbalerom Nikolom Trujićem, na 26 utakmica, dao samo četiri gola. Ali, čudni su putevi Gospodnji...

Na Kipru ispao u drugu ligu

Džej Enem ispao je sa kiparskim klubom u drugu ligu, tamo za njega nisu imali vremena, ni strpljenja. Onda je on odlučio da sreću pronađe u Srbiji. Stigao je letos u OFK Beograd i bljesnuo punim sjajem, kada je u jesenjem delu sezone postigao 10 golova. Bio je to signal ljudima iz Crvene zvezde da mu daju šansu na Marakani.



Džej Enem napustio je Ajaks sa 18 godina, kada je otišao u mladi tim Venecije, verujući da bi tako mogao da se dokopa Serije A. Ali, kao i svakom mladom fudbaleru koji dođe u stranu zemlju nije mu bilo lako. Krenuli su da ga seljakaju po pozajmicama, prvo nižerazredni Vis Pizaro, pa kiparski Etnikos i pomenuta Omonija 29. maj. U to vreme njegova vrednost na evropskom tržištu kretala se između 75.000 i 150.000 evra.

Džej Enem u dresu Crvene zvezde protiv Budućnosti iz Dobanovaca u Kupu Srbije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Vaskrsao u OFK Beogradu



Posle igara u OFK Beogradu i sada u Crvenoj zvezdi Džej Enem dostigao je cenu od 2.000.000 evra, makar tako kaže specijalizovani portal Transfermarkt. Poput one bajke "Ružno pače" od Hansa Kristijana Andersena, deluje da će izrasti u pravog labuda, odnos moćnog centarfora na kojem bi crveno-beli mogli da ostvare veliki profit.



Ali, valja napomenuti da je Džej Enem ove zime stigao na pozajmicu u Crvenu zvezdu za 400.000 evra do kraja sezone, posle čega će klub sa Marakane imati prvenstvo kupovine i moći da ga otkupi od OFK Beograda za dva miliona evra, a u tu cenu ulazi i plaćena pozajmica.

Džej Enem na meču protiv Lila u Ligi Evrope Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Poreklom iz Nigerije

Džej Enem rođen je u Amsterdamu 11. marta 2003. godine pod punim imenom Džej Ifeani-Džunior Tajron Enem. Nigerijskog je porekla, a njegov privatni život je praktično nepoznat široj javnosti. Radi se o skromnom i mirnom momku, koji ije došao u Srbiju da bi se vratio na pravi fudbalski put.

Džej Enem je posle utakmice sa Lilom priznao da nije očekivao da će biti u startnih 11.

- Znam da je sve moguće, svi smo ovde da pomognemo da Zvezda bude bolja. Nisam očekivao da ću početi protiv Lila, ali kada sam dobio šansu, dao sam sve od sebe - rekao je Džej Enem i poručio da bi voleo da zaigra u večitom derbiju u nedelju:

- Odluka je na treneru, a od utakmice očekujem pobedu.