Novi Pazar će u subotu u okviru 24. kola Super lige Srbije biti gost Vojvodini, ekipi koju je Lalatović vodio u tri navrata.

Trener Novopazaraca koji je protiv OFK Beograda prvi put bio na klupi novog tima je bio gost u "Pazarskom podkastu" koji je izašao u četvrtak, dva dana pre utakmice u Novom Sadu.

On je poručio da je "nešto čuo" i da se nada dobrom suđenju. Takođe, rekao je da će detalje otkriti na konferenciji za medije koja je zakazana za petak.

"Nadam se da ćemo imati dobro suđenje i da je dobro u Srbiji. Nadam se da ćemo imati dobro suđenje protiv Vojvodine, sudi gospodin Jeknić. Ja ću sutra pričati na konferenciji, ne ovde, imam neke, nešto sam čuo...", rekao je Nenad Lalatović.

Nenad Lalatović na promociji u Novom Pazaru

"Ne bih želeo da se nešto tako desi na utakmici, protiv Vojvodine u Novom Sadu, šta se sprema. Imaju plan A, B i C. Moraju da znaju da sam ja živeo u Novom Sadu pet godina i da do mene dođe sve. Na konferenciji ću reći šta se sprema, želim da zaštitim igrače, sebe i klub. Opet će mene da pljuju, ali ja neću da prećutim, niko me neće praviti budalom, ljude iz Novog Pazara, igrače neko da ponižava na taj način. Prekosutra očekujem suđenje 50 - 50, pošteno od gospodina Jeknića, a sutra ću reći šta mislim".

Utakmica Vojvodina - Novi Pazar biće odigrana u subotu, sa početkom od 16 časova.

