Nenad Lalatović, koji je nedavno preuzeo Novi Pazar, sa ovim klubom će biti gost ekipi koju je vodio u tri navrata.

Utakmica 24. kola Super lige Srbije ima burnu najavu, pošto je Lalatović odlučio da javno govori o stvarima za koje je, kako kaže, čuo da se spremaju na meču na stadionu "Karađorđe".

Šef stručnog štaba Novopazaraca je, kao gost u jednom podkastu, najavio da će na konferenciji za medije govoriti o detaljima.

Na konferenciji je Lalatović dobio pitanje o tome, a onda je počeo da priča sve, redom:

"Njegoš Petrović me je prozvao preko novina. Mislim da kao neko ko je zlatnim slovima ispisao istoriju Vojvodine to nisam zaslužio. Kad Petrović postigne i uradi za Vojvodinu ono što sam ja uradio, onda treba da priča o meni. Ja o Petroviću neću pričati ništa ružno. To je jedan sjajan momak i sjajan igrač koji je možda ne trpi baš najbolje kritiku, ali trenutno igra fenomenalno".

Oni su imali plan A, plan B, plan C i plan D, kako igrači, tako i uprava kluba. Ja sam dobio neke informacije, a oni su zaboravili da sam ja živeo u Novom Sadu i da imam prijatelje u Novom Sadu, da su restorani puni mojih prijatelja i da, kada članovi Uprave pričaju po gradu i restoranima da će to lako doći do mene.

Plan A

Plan A je bio da me Petrović prozove preko novina. Mene su sutradan odmah zvali i pitali da li želim da odgovorim Petroviću, rekao sam ne. Ne želim da ulazim u polemiku sa kapitenom Vojvodine, on je ušao u polemiku sa legendom Vojvodine, to sam ja... To je dozvolila uprava kluba, dozvolili su mu navijači... Mene to malo boli, ali to je život.

Moram samo da kažem – ja sam u Lučanima igrao prvu utakmicu protiv Vojvodine. Oni su tada trebali to da pokažu. Zašto su čekali ovoliko vremena da pokažu neko nezadovoljstvo prema meni i baš sada žele da me pobede? Nećete vi pobediti mene, vi igrate protiv Novog Pazara. Novi Pazar je iznad svih nas. Igrate protiv tima Novog Pazara, sjajnih momaka. Ako pobedite Novi Pazar, nije smak sveta, pobeđivali ste i Zvezdu. Imate ogromne plate i po budžetu koji imate, vi treba da gazite sve. Ako trijumfujete, to će biti sasvim normalno. Ali to je bio plan A – da me malo uvuče u provokaciju.

Plan B

Plan B, Gospodin Zbiljić, kojeg pozdravljam... On je prvi čovek zajednice i našeg fudbala. Rekao je Miroslavu Tanjgi da mi pruži ruku, da se rukujemo. Jer Tanjga je meni bio nadređen dok sam bio trener. To nikada nisam očekivao da će on da bude trener. Sedeo je pored mene, nisam imao pojma da je njegova želja da me nasledi. Ali dobro, svaka čast, on je radio i učio od legende i za mene najboljeg trenera u poslednjih 30 godina u Srbiji, od pokojnog Siniše Mihajlovića. Tanjga je dobro naučio svoj posao.

Pošto mi Tanjga nije pružio ruku kad sam vodio Mladost iz Lučana pre početka utakmice, ja sam hteo da mu pružim ruku jer mi je bio nadređen. Ni posle utakmice nije čestitao na bodu. Posle toga sam stajao pored njega, nisam imao pojma da on ima nešto protiv mene. Očigledno nešto ima, a šta - ne znam. Plan B njihov sada neće uspeti, da mi Tanjga sad pruži ruku da pokaže pred novosadskom publikom kako je on veliki džek. On ne želi meni da pruži ruku i on mene ne poštuje. Ne poštujem ni ja više njega, odmah da se kaže, on je pokazao nekulturu prema meni dok sam bio trener Mladosti. Da je bio veliki trebalo je da mi pruži ruku tada, da istrpi nerešeno. Oni su bili bolji tada, ali onaj gore ne da, ne da... Bio sam u šoku, nisam znao da ima nešto protiv mene. Možda nema, ali neka sujeta postoji. Sada je dogovor da mi pruži ruku kako bi pred publikom ispao fin, a kako sam ja, ne znam sad... Neće biti moje reakcije. Tanjga, nisi mi pružio ruku u Lučanima kada je trebalo, ne moraš ni sada na nagovor predsednika Zbiljića. Pošto me ne poštuješ, ne poštujem ni ja tebe. Nisi pokazao nikakvo poštovanje, a ja sam te uvek poštovao kao nadređenog u klubu i uvažavao te od prvog dana.

Plan C

Oni moraju da vode računa kad sastanče. Ima puno ljudi u klubu koji znaju njihove ideje. Onda sednu, pa popiju koju rakijicu pa pričaju šta se sprema. Sprema se to da od 1. do 20. minuta gospodin Jeknić pusti agresivniju igru. Ja kažem, priče, a to su priče koje su došle do mene jer su neki ljudi iz njihove uprave pričali. Da li je to istina, ili nije... ja se izvinjavam ako nije. Moram da upozorim, prvih 15-20 minuta oni mogu da igraju slobodno protiv nas, na ivici žutih kartonai crvenih, a da to neće biti sankcionisani od strane gospodina Jeknića.

Plan D

Plan D je da ja reagujem. Da me isprovociraju u prvih 20 minuta, da počnu da mi biju igrače, da dopuste grublju igru prema nama. Mi prema njima ne smemo, oni prema nama smeju. Ja reagujem, odmah dobijem crveni karton i isključenje i utakmica onda može da počne. Ja da dozvolim da se neko igra sa mojim imenom i prezimenom, ne želim i neću dozvoliti. Znam da to nije maslov, ubeđen sam, mog predsednika, mog brata, Zbiljića. Radio sam sa njim u klubu, njemu takve stvari ne padaju na pamet, ali ima drugih članova koji bi želeli da se slade i da naprave od mene...

Ja samo iznosim javnosti šta sam čuo. Ako nije istina, ja se izvinjavam. Ali moram da kažem našem generalnom sekretaru Fudbalskog saveza, gospodinu Radujku, obratite pažnju na suđenje u prvih 20 minuta protiv Novog Pazara. Da odnos bude 50-50. Ja sigurno neću ništa reći sudiji da budem isključen. To se desilo jednom u Ivanjici, kad je gospodin Nikolić sudio. Dobio sam informaciju, ljudi su mislili da sam blesav i lud... Lopta udari u stativu, vraća se i mi dajemo gol i čovek poništi gol. Pitam "zašto", on viče "isključi Lalatovića". Srđan Jovanović stoji pored i pita "što, šta je uradio?", čovek kaže "samo ga isključi". Posle sam morao da sazivam konferencije, da zovem ljude koji čitaju sa usana... Tada sam oslobođen kazne.

Samo to govorim jer se napravio neki haos oko ove utakmice, a nema razloga. Vojvodina je već obezbedila Evropu, igra posle Zvezde najbolji fudbal. Dobio sam informaciju i da ću biti izviždan kada izađem. Da će navijači da me vređaju i ponižavaju. Navijači Vojvodine treba da znaju jednu stvar – šta sam ja radio za njih. Treći put nisam uspeo da dovedem nijednog igrača. Tanjga od početka dobija pojačanja koja se plaćaju po pola miliona evra, ja nisam doveo nijednog jedinog.

Poruka za Njegoša Petrovića

Ja želim da zaštitim svoj klub, svoje igrače, Novi Pazar i sebe kao trenera. Samo da kažem Mesini> Mesina gledaj utakmicu, ako Jekniću odsudi 50-50, nagradi ga, onda je on jedan sudija pred kojim je prelepa budućnost. Nemoj sebe Jekniću da uništavaš zato što ti je neko nešto rekao, nego pusti da se igra utakmica. Vojvodina ima skuplji tim, plate od 15-20 hiljada evra. To je zahvaljujući gospodinu Zbiljiću, koji je uz Zvezdana Terzića jedan od najuticajnijih ljudi u srpskom fudbalu. Nemaju razloga da drhte i da žele mene da pobede.

Petroviću, sine, ne igraš protiv mene. Što to nisi rekao pre Lučana? Imate veće plate, vaš trener je skuplji od mene, igrači skuplji od mojih – i treba da pobedite. Ali nećemo izaći sa belom zastavom niti skinutih gaća. Vi ste nam objavili rat pre početka, a mi ćemo pričati posle utakmice. AKo nas pobedite, pružam ruku, idemo dalje. A, šta ako se desi suprotno? Šta ćemo onda?

Eto, to je bio neki plan njihov, ali uvek ima onih koji vole da odu u kafanicu pa popiju koju više i onda se hvale po čaršiji šta se sprema Nenadu Lalatoviću u Novom Sadu. Ja sam to tako čuo, možda grešim. Ako grešim, izvinjavam se mom bratu, predsedniku Zbiljiću, izvinjavam se svima u Vojvodini, onda je to dezinformacija. Rekao sam čisto da obavestim... da budem siguran da se to neće desiti. Želim lep meč, da bolji pobedi, idemo tamo da igramo za Novi Pazar i da se vratimo, ako da Bog, neporaženo", rekao je Nenad Lalatović.

