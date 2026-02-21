Slušaj vest

Crveno-bela bomba!

Atletiko Madrid je pojačao napad dovođenjem Ademole Lukmana, ali priprema teren za još jedno pojačanje na leto.

Kako prenose španski mediji, pogled je usmeren ka Ligi 1, gde se na radaru nalazi Hoakin Paničeli, centarfor Strazbura.

S obzirom da je ugovorom vezan do 2030. godine, očekuje se da cena ne bude manja od 50.000.000 evra, što navodi Atletiko na razmišljanje.

Ipak, sve glasnije se priča da bi Hulijan Alvares mogao da na kraju sezone promeni sredinu, što će naterati Jorgandžije da nađu njegovu zamenu. Navodono, Barselona je glavni kandidat za potpis Argentinca.

I novac od njegove prodaje bi potencijalno Atletiko mogao da uloži u dovođenje Paničelija.

BONUS VIDEO: