Pred fudbalerima Crvene zvezde je 178. večiti derbi, koji će biti odigran u nedelju od 17 časova, a Aleksandar Katai je u prvenstvenim večitim derbijima do sada postigao pet golova i nalazi se na korak od izjednačenja sa Ivanom Toplakom, koji je šest puta bio precizan protiv večitog rivala u duelima nacionalnog prvenstva.

Prvi gol u večitim derbijima, Katai je postigao 12. septembra 2015. godine u okviru devetog kola Superlige Srbije, a od tada je više puta preuzimao odgovornost u najvažnijim trenucima. Poslednji put u prvenstvenom derbiju precizan je bio u prvom kolu plej-ofa Superlige Srbije u sezoni 2023/24, na stadionu „Rajko Mitić“ u pobedi od 3:2.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Katai na 177. večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zvezdin Magiko sada ima priliku da se izjednači sa Ivanom Toplakom, koji je šest puta bio precizan u prvenstvenim derbijima. Ispred njih nalaze se Zoran Filipović (7), Kosta Tomašević, Šerif Endiaje (8), kao i najefikasniji Dragan Džajić i Bora Kostić sa po devet pogodaka.

Kada je reč o takmičarskim utakmicama, Katai je postigao 149 golova i zauzima treće mesto na večnoj listi strelaca Crvene zvezde, što dovoljno govori o njegovom značaju za klub. Predstojeći 178. derbi biće nova prilika da momak rodom iz Srbobrana ostvarili još jedan sjajan rezultat, uz podršku velikog broja navijača Zvezde sa tribina.

BONUS VIDEO: