Slušaj vest

Fudbalski savez Engleske saopštio je da je Retklifu upućeno podsećanje na njegove obaveze i odgovornosti kao učesnika u engleskom fudbalu prilikom medijskih nastupa, ali da daljih mera neće biti. FA je razmatrao da li su njegove izjave narušile ugled igre, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Komentari su izazvali brojne osude u javnosti, uključujući i reakciju premijera Kira Starmera, kao i svih vodećih navijačkih grupa Mančester junajteda.

Retklif je u međuvremenu uputio delimično izvinjenje, dok je klub objavio saopštenje u kojem je istakao inicijative i programe usmerene na inkluzivnost koje sprovodi.

(Beta)

Ne propustiteFudbalU SUSRET 178. VEČITOM DERBIJU! Aleksandar Katai juri legendarnog Ivana Toplaka!
Aleksandar Katai
FudbalPALA ODLUKA: Pau Gasol predstavlja sportiste u odboru MOK na Igrama 2028. u Los Anđelesu
profimedia0761149873-1.jpg
FudbalŽESTOKO UDARIO NA "SPECIJALNOG" Trener Bajerna kritikovao Murinjove izjave o Vinisijusu
Žoze Murinjo
FudbalNENAD LALATOVIĆ ŠOKIRAO SRBIJU! Srpski fudbal ovo još nije video: U Novom Sadu spremili više scenarija - sudija, isključenje, kapiten...
Nenad Lalatović

Publika u delirijumu posle trojke Davidovca Izvor: Kurir