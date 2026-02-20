Suvlasnik fudbalskog kluba Mančester Junajted Džim Retklif neće biti disciplinski gonjen od strane Fudbalske asocijacije Engleske (FA) zbog kontroverznog intervjua u kojem je izjavio da je Ujedinjeno Kraljevstvo "kolonizovano imigrantima".
Fudbal
SUVLASNIK JUNAJTEDA NEĆE BITI GONJEN: Retklif izbegao kaznu zbog komentara o imigrantima
Slušaj vest
Fudbalski savez Engleske saopštio je da je Retklifu upućeno podsećanje na njegove obaveze i odgovornosti kao učesnika u engleskom fudbalu prilikom medijskih nastupa, ali da daljih mera neće biti. FA je razmatrao da li su njegove izjave narušile ugled igre, prenosi Bi Bi Si (BBC).
Komentari su izazvali brojne osude u javnosti, uključujući i reakciju premijera Kira Starmera, kao i svih vodećih navijačkih grupa Mančester junajteda.
Retklif je u međuvremenu uputio delimično izvinjenje, dok je klub objavio saopštenje u kojem je istakao inicijative i programe usmerene na inkluzivnost koje sprovodi.
(Beta)
Reaguj
Komentariši