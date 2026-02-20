BRNOVIĆ VERUJE U PARTIZAN: Stojaković zna šta radi, neka Vukotić reši derbi!
U nedelju u 17 časova na stadionu "Rajko Mitić " igra se 178. večiti derbi.
Zvezda koja je osmostruki uzastopni šampion Srbije ulazi kao favorit u ovaj meč.
Crveno-beli trenutno imaju bod više od Partizana i blizu su plasmana u osminu finala Lige Evrope.
Međutim u Humskoj veruju da mogu da pomrse račune velikom rivalu.
Pred derbi govorio je nekadašnji fudbaler Partizana Branko Brnović i pružio podršku ekipi i treneru Nenadu Stojakoviću i izrazio želju da crnogorski ofanzivni vezni Milan Vukotić "reši derbi".
"Mladi momci imaju privilegiju da igraju za Partizan. Uspeli su da pored ovakve Crvene zvezde, koja ima 30 igrača kadrih da igraju bez problema, da se ne lažemo, budu jesenji prvaci. Napravljen je veliki pomak, do ove sezone Zvezda nam je bežala 15, 20 bodova u ovo vreme. Sada to nije slučaj. Dakle, momci moraju da veruju u sebe, izađu na teren i daju maksimum. Smatram da mogu da ostvare pozitivan rezultat, možda Zvezda jeste igrački jača, ali ovo su mladi i poletni momci. Potrebno je samo da daju maksimum i ako, ne daj Bože, izostane rezultat, niko im ništa neće reći. Moraju da igraju bez opterećenja, jer vidim da svi pričaju samo Zvezda, Zvezda, Zvezda... Nikakav problem, samo neka izađu na teren i da pokažu koliko mogu, a verujem da mogu mnogo", rekao je Brnović za "Žurnal".
"Trebalo bi podržati trenera Stojakovića, jer zna šta radi. Jedina moja sugestija, pošto ga lično ne poznajem, da bude više aktivniji pored terena, odnosno da bude praktično na terenu, jer je to za derbi neophodno", istakao je Brnović.