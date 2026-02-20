"Mladi momci imaju privilegiju da igraju za Partizan. Uspeli su da pored ovakve Crvene zvezde, koja ima 30 igrača kadrih da igraju bez problema, da se ne lažemo, budu jesenji prvaci. Napravljen je veliki pomak, do ove sezone Zvezda nam je bežala 15, 20 bodova u ovo vreme. Sada to nije slučaj. Dakle, momci moraju da veruju u sebe, izađu na teren i daju maksimum. Smatram da mogu da ostvare pozitivan rezultat, možda Zvezda jeste igrački jača, ali ovo su mladi i poletni momci. Potrebno je samo da daju maksimum i ako, ne daj Bože, izostane rezultat, niko im ništa neće reći. Moraju da igraju bez opterećenja, jer vidim da svi pričaju samo Zvezda, Zvezda, Zvezda... Nikakav problem, samo neka izađu na teren i da pokažu koliko mogu, a verujem da mogu mnogo", rekao je Brnović za "Žurnal".