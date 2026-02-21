Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u nedelju od 17 časova na Marakani igraju 178. večiti derbi, a medijima se pred ovaj susret obratio trener crno-belih, Nenad Stojaković, a uz njega su na konferenciji bili i Vanja Dragojević i Milan Vukotić.

Za početak, svi su istakli šta očekuju od utakmice.

- Ovo je moj prvi derbi, ja lično sam posvećen ovoj utakmici od meča sa Spartakom i već smo na Marakani. Šampioni su poslednjih sedam godina, dominantni, ali mi smo spremni i idemo tamo da pobedimo - rekao je Stojaković, a na njegove reči nadovezao se Dragojević:

- Znamo svi koliko je derbi važan za srpski fudbal, spremali smo se tokom nedelje, idemo sa sjajnom atmosferom na maraknu da uzmemo tri boda.

Isto mišljenje ima i Vukotić.

- Očekuje nas teška i zahtevna utakmica, pre vremena se ne može odrediti pobednik, ali mi smo spremni i idemo po pobedu.

Govorio je Stojaković o meču Zvezde protiv Lila.

- Naravno da sam pratio, sve pratim, sve znam. Rival ima sjajan roster, ali verujem u ovu mladost i ovaj tim, za nas je utakmica već počela. Fudbal i sport ne pamte prošlost, ja takođe, gledam u ovaj trenutak i moja poruka je ako želiš da ispuniš svoj potencijal, budi ovde i sada. Šta je bilo, ne razmišljam o tome. Iskreno, ne, ima još šest utakmica do plej-ofa, ima mnogo utakmica gde još mogu da se izgube bodovi. Ovo je najveća utakmica srpskog fudbala, mi smo tu da uživamo.

Milan Vukotić se osvrnuo na predstojeći meč.

- Naravno da uvek mogu da očekuju najviše od strane nas sa tog podneblja, ovde ima mnogo igrača iz Crne Gore, ja nemam pritisak, već imam privilegiju da igram u ovako velikom klubu, igram pred najvećim i najboljim navijačima na svetu, ostaviću srce na terenu. Teško je držati kontinuitet igre u velikom broju utakmica i zaređati golove i asistencije, ali tu nema pritiska na toj poziciji, gledam da igramo timski i pojedinac će uvek da iskoči.

Osvrnuo se Stojaković na sastanak igrača uoči derbija.

- Moj zadatak je da budemo tim, da iz svakog pojedinca iznese tim. Nakon tog sastanka sam kao trener osetio zadovoljstvo, jer su oni kao igrači osetili momenat. Energija i odgovornost su na najvećem nivou, i to je poruka za sve članove tima da moramo da budemo pravi i na sto odsto, svaka sledeća akcija je najvažnija, da ginemo za svaku loptu, samo tako možemo do rezultata.

Zdravstveni bilten nije loš.

- Trifunović je počeo da trenira sa ekipom, zadnja dva dana je odmarao, biće na treningu i danas, videćemo da li može da nam pomogne, ja se nadam da može - otkrio je Stojaković.

Vukotić se osvrnuo i na pohvale koje je dobio od Ljubinka Drulovića.

- Lepo je čuti takve stvari, ali kada igrate u ovako velikom klubu, obaveza je da ostavite sve na terenu. Daću sve na derbiju, ne želim da pričam unapred, treba ekipno da pokažemo da smo pravi, treba da budemo zdrava ekipa i porodica i da se držimo zajedno.

Vanja Dragojević govorio je o Saši Zdjelaru i Stefanu Mitroviću.

- Kako Saša, tako i Mitar, doneli su iskustvo, energije u svlačionici, dosta saveta za momke. Sale priča o stvarima koje je on prošao, da mi olakša situaciju, mnogo će nam pomoći i jako mi je drago da su došli u Partizan.

Odgovorio je Stojaković na pitanje da li je šansa Partizana to što je Zvezda igrala težak meč protiv Lila.

- Negde i u uvodu je rečeno da je to veliki roster sa sjajnim igračima. Jedan tim je bio u Lilu, verovatno će drugi biti sutra, imaju veliki broj utakmica u kratkom periodu, nema tu neke velike predosti, kada oni imaju toliki roster.

Dragojević i Vukotić su na konferenciju došli u navijačkim duksevima, a Vanja je objasnio i zbog čega.

- Bio je plan za drugu odevnu kombinaciju, ali smo izrazili želju da budemo u navijačkim obeležjima. Znači nam podrška navijača i želeli smo da ih pozovemo na derbi - rekao je Vanja Dragojević.

Za kraj, i Stojaković je pozvao navijače na derbi.

- Pozvao bih na zajedništvo navijača Partizana i ovih mladih momaka i da dođemo do velike pobede - zaključio je Nenad Stojaković.

