Štoper Real Madrida Din Hujsen nikako da uhvati ritam i poveže nekoliko utakmica bez povrede.

On je opet doživeo lakšu povredu mišića zbog koje će propustiti večerašnje gostovanje Osasuni, a takođe je pod znakom pitanja i za revanš plej-ofa Lige šampiona protiv Benfike.

Ovo nije prvi put da Hujsen ide na kratku pauzu zbog povrede, naprotiv, već je u četiri navrata ove sezone išao na terapije zbog problema sa mišićima.

Dobra vest za Alvara Arbelou jeste da se Antonio Ridiger u potpunosti oporavio i vratio u tim, te će činiti štoperski tandem zajedno sa Raulom Asensijom.

Od dolaska iz Bornmuta za 62.500.000 evra, Hujsen je odigrao 27 utakmica u svim takmičenjima.

Real Madrid gostuje Osasuni večeras u 18.30, a potom u sredu od 21.00 dočekuje Benfiku.

