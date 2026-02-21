Slušaj vest

Fudbaler Partizana Milan Vukotić izjavio je danas uoči "večitog derbija" da će on i saigrači dati maksimum kako bi stigli do željenog rezultata i pobede u meču protiv Crvene zvezde.

Derbi između Partizana i Crvene zvezde igra se u nedelju od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić".

"Očekuje nas teška i zahtevna utakmica, ali verujemo u sebe i idemo po pobedu", rekao je Vukotić na konferenciji za novinare.

Osvrćući se na činjenicu da u poslednje vreme nema učinak kakav želi, Vukotić ističe da nema pritiska.

"U velikom broju utakmica teško je održati kontinuitet golova i asistencija. Najvažnije je da kao tim ginemo jedni za druge", naglasio je.

Vukotić se dotakao i tradicije crnogorskih fudbalera u večitim derbijima, naglasivši da igranje za Partizan doživljava kao privilegiju.

"Navijači od nas uvek mogu da očekuju maksimum. Nemam pritisak, već čast da igram za ovaj klub i pred ovakvim navijačima. Ostavljaću srce na terenu", poručio je.

On je dodao da reči bivšeg selektora Ljubinka Drulovića, koji ga je apostrofirao kao potencijalno važnog igrača derbija, doživljava kao obavezu da na terenu pruži maksimum.

Kapiten crno-belih Vanja Dragojević istakao je da je atmosfera u ekipi odlična i da je timski sastanak tokom sedmice dodatno učvrstio zajedništvo.

"Od početka nedelje smo mislima u derbiju. Sastanak je bio konstruktivan, svi smo rekli šta mislimo i sada s nestrpljenjem čekamo utakmicu", rekao je Dragojević.

On je posebno naglasio značaj dolaska iskusnih fudbalera Stefana Mitrovića i Saše Zdjelara, ističući da njihovi saveti mnogo znače mlađim igračima i da će biti važan faktor u nastavku sezone.

