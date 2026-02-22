Slušaj vest

Trener fudbalera TSC-a Nemanja Miljanović izjavio je da je pobeda u Lučanima donela dodatno samopouzdanje ekipi pred naredni izazov u Super ligi Srbije, naglasivši da svaki bod ima veliku težinu, a posebno oni osvojeni na zahtevnim gostovanjima.

"Duel u Lučanima dao nam je dodatno samopouzdanje. Tri boda su posebno važna zbog specifičnosti takvih terena. Vidljiv je napredak i očekujem da nastavimo u dobrom ritmu“, rekao je Miljanović, a preneo klub.

TSC će dočekati Čukarički u nedelju, 22. februara, od 19 časova u Bačkoj Topoli.

Predstojeći meč biće deseti za Miljanovića na klupi TSC-a. Od prethodnih devet, čak šest je odigrano u gostima, dok ekipa još čeka prvi prvenstveni trijumf pred domaćim navijačima.

"Učinak od tri pobede, četiri remija i dva poraza je pristojan s obzirom na okolnosti u kojima sam preuzeo tim. Ipak, vreme je da prekinemo lošu seriju kod kuće i dodatno popravimo plasman", istakao je strateg TSC-a.

Govoreći o narednom rivalu, Miljanović je naveo da Čukarički ima kvalitet i dobar spoj iskustva i mladosti.

„Biće to ozbiljan test za nas. Podrška sa tribina može da napravi razliku i pozivam navijače da dođu u što većem broju“, poručio je.

Vezista Mihajlo Milosavić, strelac u pobedi nad Mladosti, naglasio je da mu pogodak mnogo znači, ali da je timski uspeh najvažniji.

"To mi je prvi gol u dresu TSC-a i u Super ligi, ali najvažnije je da smo osvojili tri boda", rekao je Milosavić, dodavši da je ekipa tokom sedmice fokusirana na kvalitetnu pripremu narednog susreta.

TSC se trenutno nalazi na 10. mestu na tabeli sa 28 bodova, dok je Čukarički sedmi sa 30.

Beta