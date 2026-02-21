Slušaj vest

Senegalski napadač Nikolas Džekson svestan je da je njegovo vreme u Bajern Minhenu prošlo i ne može da dočeka leto da se vrati u Čelsi.

Bajern Minhen je letos dao čak 16.500.000 evra da jednogodišnju pozajmicu iz Čelsija, ali se ispostavilo da je Džekson promašaj, te je sada potpuno u drugom planu kod Vensana Kompanija.

Džekson je izjavio da je njegov prioritet sada da se nametne novom menadžeru Čelsija Lijamu Rosenioru.

"Kada istekne moja pozajmica u Bajern Minhenu, želim da se vratim u Čelsi pošto imam ugovor još nekoliko godina i učiniću sve da povratim svoju poziciju i da postanem prvi špic. Transfer u Čelsi nikada nije bio greška, naprotiv, tamo sam mnogo naučio i taj klub mi je pomogao u karijeri i želim da uzvratim svojim golovima na terenu", rekao je Džekson.

Inače, Džekson je u Čelsi stigao leta 2023. godine iz Viljareala za 37.000.000 evra, dao je 30 golova uz 12 asistencija na 81 utakmici, dok je za Bajern na 22 dao pet uz samo jednu asistenciju.

Džekson ima 24 godine i ugovor sa Čelsijem do leta 2033.

