Lepa vest za navijače Barselone - Pablo Gavi je počeo da trenira punim intenizetetom sa ostatkom ekipe.

Mladi Španac je letos doživeo novu tešku povredu kolena zbog koje je morao na novu operaciju, pošto je prethodno zbog kidanja prednjih ukrštenih ligamentara pauzirao čitavu sezonu 2023/24.

Gavi Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia, Ricardo Larreina / AFP / Profimedia, EPA-EFE/Enric Fontcuberta

U prošloj sezoni se vratio, imao je poverenje Hansija Flika, ali uglavnom u rotaciji ili sa klupe, te je odigrao 42 utakmice uz tri gola i tri asistencije.

Letos je prošao pripreme, nametnuo se opet, ali je odmah doživeo tešku povredu i u autu je bio od kraja avgusta do danas.

Očekuje se da Gavi barem još dve sedmice trenira punim intenzitetom sa ostatkom ekipe, te da potom od marta bude u pogonu za nadmetanje u svim takmičenjima.

Ovo je svakako odlična vest za Hansija Flika, koji će u ključnom delu sezone sada biti samo bez Andreasa Kristensena, koji će pauzirati do leta.

Kurir sport / Sportske.net

profimedia0823186212.jpg
