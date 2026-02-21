Slušaj vest

FK Crvena zvezda unazad nekoliko godina pokalanja veliku pažnju mladim igračima.

Neki od njih dobiju šansu u prvom timu kao Vasilije Kostov, ranije Veljko Milosavljević i Andrija Maksimović, a neki odlaze na kaljenje u Grafičar, OFK Beograd ili neke druge srpske klubove.

Andrej Pavlović u duelu sa Slobodanom Tedićem iz Čukaričkog Foto: www.ofkbeograd.com

Izabrao teži put

Jedan od onih koji su skrenuli pažnju javnosti na sebe svakako je štoper OFK Beograda Andrej Pavlović. On ima samo 18 godina, ali se uveliko izborio za minutažu u klubu sa Karaburme. Visok je 190 centimetara, igra desnom nogom, a ove sezone upisao je 16 utakmica u plavo-belom dresu.

Dodatnu težinu učinku Andreja Pavlovića daje i kontekst. Superliga Srbije je prema podacima za sezonu 2025/26 liga sa najvećim procentom minuta namenjenih igračima do 21 godine – čak 25,9 odsto. Upravo u takvom ambijentu sazreva i Pavlović, kao deo najmlađe ekipe šampionata.

OFK Beograd, za koji igra, ima prosečnu starost tima od 24,9 godina, a bez nekoliko iskusnijih startera taj prosek bi bio još niži. To znači da Pavlović nije samo mladi igrač u ligi koja daje šansu mladima, već i deo sistema koji je u potpunosti okrenut razvoju.

Fudbalski put Andreja Pavlovića počeo je u sistemu Crvene zvezde, gde je stigao sa 15 godina. Kroz mlađe selekcije u redovima crveno-belih, ali i Grafičara stigao je do seniorskog fudbala, iako je po godinama još omladinac. U omladinskim selekcijama važio je za jednog od najperspektivnijih štopera svoje generacije, a ono što ga je izdvajalo bila je kombinacija fizičkih predispozicija i fudbalske inteligencije.

Debi sa 17 godina

Debitovao je Andrej Pavlović za OFK Beograd još prošle godine u Kupu Srbije, sa svega 17 godina, tri meseca i jedan dan, čime je nagovestio da je spreman za seniorski iskorak u plavo-belom dresu. Ove sezone je sve to dobilo potvrdu. U aktuelnoj sezoni u dresu OFK Beograda Pavlović je već sakupio 1.236 minuta na terenu, što je za igrača njegovih godina i pozicije podatak koji mnogo govori.

Ono što posebno raduje sve u Crvenoj zvezdi jeste podatak da je u pet utakmica OFK Beograd sa njim na terenu sačuvao mrežu netaknutom. Za štopera koji je tek izašao iz juniorskog fudbala, to je pokazatelj stabilnosti, koncentracije i taktičke discipline. Prema podacima za sezonu 2025/26, Pavlović se svrstava među najmlađe defanzivce koji su igrali u Superligi ove sezone. U konkurenciji igrača rođenih 2007. godine, njegovo ime stoji uz još nekoliko talenata iz domaćih klubova, ali se izdvaja po broju odigranih minuta i kontinuitetu.

Napredak na klupskom nivou prepoznat je i u reprezentaciji. Pavlović je član selekcije Srbije do 19 godina, koju predvodi Gordan Petrić, i deo je generacije od koje se očekuje ozbiljan doprinos u narednim godinama.