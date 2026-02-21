Mata je postigao prelep pogodak sa skoro pola terena lobovavši golmana rivalskog Melburn Sitija u pobedi svog tima od 3:1 i još jednom podsetio koliki je fudbalski majstor.

Neverovatan gol videli smo i na utakmici između Velingtona i Oklanda. Gosti su slavili sa ubedljivih 5:0, a prvi gol postignut je tako što je štoper Džejk Girdvud-Reih ispucao loptu sa oko 30 metara od svog gola, a ona iznenadila golmana Velingtona Džošuu Olovanjemija koji ju je nespretnom reakcijom poslao u sopstvenu mrežu.