Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u nedelju od 17 časova odigraće 178. večiti derbi, a medijima se uoči ovog duela obratio trener tima sa Marakane, Dejan Stanković.

Za početak, Stanković se osvrnuo na meč protiv Lila i odgovorio na pitanje koliko su njegovi igrači umorni.

- Jednostavno u Lilu smo odigrali dobro, ali ništa s tom utkamicom nismo završili, započeli smo seriju od četvrtak-četvrtak kako sam ja to nazvao, ništa mi ne garantuje da će Lil biti duplo teži ovde. Sa nogama smo na zemlji, napravili smo plan kako da svi budu dostupni. Biće promena da bismo mogli da održimo visok ritam i svežinu. Svaki je nosio svoju priču, to očekujemo i sutra - počeo je priču Stanković, pa se dotakao težini koju derbi nosi:

- Ja bih se opet vratio na važnost samog derbija, težinu derbija. To je utakmica gde nema kalkulacija. Nema tu ko je slabiji, ko jači. Tad daješ sve, i ono što imaš i ono što nemaš. Niko ne može da me ubedi da će Lil biti teži od derbija. S nogama na zemlji, u tišini, bez euforije, svima su nam jasni ciljevi, to je još samo jedna utakmica, pristupamo prema njoj kao da je poslednja.

Dotakao se i formacije za derbi.

- Ja mogu samo da kažem da sam srećan zbog takvih profila igrača. Voleo bih da imam jednog ofanzivnijeg, jednog defanzivnijeg u takvog formaciji. Bio sam zadovoljan njihovim fokusom. To je jedna čvrsta formacija i moraš imati takve profile igrača. Svaka utakmica je posebna, drugačija, gledaš da dovedeš ekipu i svakog igrača u pravu poziciju. Tako nam se poklopilo u Lilu. Svaka čast igračima, mom stručnom štabu, ali Lil neće imati veze sa formacijom ili nastupom u derbiju. Derbi je posebna utakmica i posebno je spremljen, kao i ostale utakmice naredne.

Govorio je i o pozicijama na tabeli.

- To je jedna od mogućnosti, ali ima još dosta utakmica. Videćemo kako će se stvari odvijati, uvek ćeš gledati da dođeš do pobeda, zna se šta je u plejofu, onda u kupu da ideš do finala, u Evropi. Ne želim da biram ništa, a i nikada Zvezda nije birala. Jedna od utakmica koja bi mogla da nam donese prvo mesto pred plej-of.

Dodao je i da zna startnu postavu.

- Nije mi teško. Imam sve kristalno jasno kao i pred Lil i delimično kristalno jasno pred povratnu utakmicu sa Lilom. Kao što za mene nije bilo iznenađenja u Lilu, tako neće biti ni u derbiju. Ne znam da li će vama možda biti, meni ne. Sem umora koji treba da bude prisutan i ja volim da bude prisutan, jer znači da smo natrčali Lil, imamo dva dana za oporavak, uradili smo sve moguće da momci budu spremni. Derbi možeš da odigraš i ako si igrao utakmicu dan pre, jer derbiji nose svoju težinu. Igramo kod kuće, kad stave naši igrači nogu na Marakanu, svaki bol i umor će nestati.

Dejan Stanković na treningu fudbalera Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Govorio je i o tempu predstojeće utakmice.

- Radili smo na tome da će neko izdržati, neko će morati da izdrži sve tri utakmice. Zato smo radili, zato su fudbaleri Zvezde. Moraš da budeš spreman. Naravno da ću gledati da to sve uklopim i nije mi teško, prezadovoljan sam. Da se takmičiš za prvo mesto, da se boriš u Evropi meni je to lepo, lepo je imati takve izazove i pomerati granice.

Dejan Stanković je potom spomenuo i Sinišu Mihajlovića.

- Sve ono što radim i ovim poslom kojim se bavim i načinom gledam da se sećam Siniše i da mu to posvetim. Znam šta čuvam u sebi, prezime Mihajlović će uvek biti posebno na Marakani.

Spomenuli su Dejanu Stankoviću i jednu zanimljivost, a to je da je živeo u istoj zgradi kao i trener Partizana Nenad Stojaković.

- Stvarno nisam to znao. U istoj zgradi baš? Videću sutra, pitaću ga sutra - zaključio je obraćanje medijima Stanković.

