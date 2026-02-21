Slušaj vest

Strelci za domaći tim bili su Ori Oskarson u 64. i 90. i Duje Ćaleta-Car u 87. minutu.

Golove za Ovijedo postigli su Federiko Vinas u 50. i 52. i Erik Baji u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.

Real Sosijedad je deveti sa 32 boda, a Ovijedo je na poslednjem, 20. mestu sa 17 poena.

U narednom kolu, Real Sosijedad će gostovati Majorki, dok će Ovijedo dočekati Atletiko Madrid.

(Beta)