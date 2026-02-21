Fudbaleri Real Sosijeda i Ovijeda odigrali su u San Sebastijanu nerešeno 3:3, u 25. kolu španske Primere.
PODELA BODOVA U SAN SEBASTIJANU: Nerešeno u duelu Real Sosijedada i Ovijeda
Strelci za domaći tim bili su Ori Oskarson u 64. i 90. i Duje Ćaleta-Car u 87. minutu.
Golove za Ovijedo postigli su Federiko Vinas u 50. i 52. i Erik Baji u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.
Real Sosijedad je deveti sa 32 boda, a Ovijedo je na poslednjem, 20. mestu sa 17 poena.
U narednom kolu, Real Sosijedad će gostovati Majorki, dok će Ovijedo dočekati Atletiko Madrid.
