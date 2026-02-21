Slušaj vest

Fudbaleri Radnika pobedili su danas na svom terenu u Surdulici Napredak 2:1, u 24. kolu Super lige Srbije.

Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport

Poveo je Napredak golom Uroša Sremčevića u trećem minutu, a preokret Radniku doneli su pogocima Aleksandar Pejović iz penala u 78. i Martin Novaković u 83. minutu.

Napredak je meč završio sa dva igrača manje na terenu. Prvo je drugi žuti karton u 76. minutu dobio Stefan Bukoraca, a tri minuta kasnije direktan crveni karton je dobio Miloš Vulić.

Radnik je šesti sa 32 boda, a Napredak je na poslednjem, 16. mestu sa 12 poena.

U narednom kolu, Radnik će gostovati IMT-u, dok će Napredak u Kruševcu dočekati Spartak.

Fudbaleri OFK Beograda i Železničara su u Zaječaru odigrali nerešeno 0:0.

OFK Beograd je osmi sa 30 bodova, a Železničar je četvrti sa osam bodova više, U sledećem kolu, OFK Beograd će gostovati Partizanu, dok će Železničar u Pančevu dočekati Vojvodinu.

