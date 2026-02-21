PALO RUKOVANJE! Da li su Lalatović i Tanjga "zakopali ratne sekire"?
Fudbaleri Vojvodine i Novog Pazara igraju meč 24. kola Super lige Srbije, a pred ovaj meč trener gostiju Nenad Lalatović održao je burnu konferenciju za medije.
"Plan B, Gospodin Zbiljić, kojeg pozdravljam... On je prvi čovek zajednice i našeg fudbala. Rekao je Miroslavu Tanjgi da mi pruži ruku, da se rukujemo. Jer Tanjga je meni bio nadređen dok sam bio trener. To nikada nisam očekivao da će on da bude trener. Sedeo je pored mene, nisam imao pojma da je njegova želja da me nasledi. Ali dobro, svaka čast, on je radio i učio od legende i za mene najboljeg trenera u poslednjih 30 godina u Srbiji, od pokojnog Siniše Mihajlovića. Tanjga je dobro naučio svoj posao.
Pošto mi Tanjga nije pružio ruku kad sam vodio Mladost iz Lučana pre početka utakmice, ja sam hteo da mu pružim ruku jer mi je bio nadređen. Ni posle utakmice nije čestitao na bodu. Posle toga sam stajao pored njega, nisam imao pojma da on ima nešto protiv mene. Očigledno nešto ima, a šta - ne znam", rekao je između ostalog Lalatović pred meč, a na samom susretu on i Miroslav Tanjga su se ipak rukovali.