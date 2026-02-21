"Plan B, Gospodin Zbiljić, kojeg pozdravljam... On je prvi čovek zajednice i našeg fudbala. Rekao je Miroslavu Tanjgi da mi pruži ruku, da se rukujemo. Jer Tanjga je meni bio nadređen dok sam bio trener. To nikada nisam očekivao da će on da bude trener. Sedeo je pored mene, nisam imao pojma da je njegova želja da me nasledi. Ali dobro, svaka čast, on je radio i učio od legende i za mene najboljeg trenera u poslednjih 30 godina u Srbiji, od pokojnog Siniše Mihajlovića. Tanjga je dobro naučio svoj posao.