Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se na stadionu "Rajko Mitić" (17.00) u okviru 178. večitog derbija.

Zvezda je u ovom monetu lider u Superligi Srbije i beži jedan bod Partizanu.

Crno-beli, ako žele novo čudo i šampionsku titulu, kao u sezoni 2016/2017, mora kako zna i ume da pobedi Zvezdu u njenoj kući.

Tradicija u poslednjih osam godina ne ide na ruku Partizanu, pošto crno-beli od te sezone, talnije od aprila 2017. nisu slavili u domaćem prvenstvu protiv Zvezde na Marakani.

Tada je Partizan golovima Leonarda i Tavambe pobedio sa 3:1 i ako izuzmemo pobedu u finalu Kupa Srbije 2019. godine (1:0), crno-beli skoro devet godina nisu trijumfovali u Ljutice Bogdana.

Crno-bele je te godine sa klupe vodio Marko Nikolić, a supranik mu je bio Miodrag Grof Božović.

Ta čarobna sezona Partizana, kada je između ostalog 2016. osnovan i TIK TOK, ostaće urezana u srcima navijača crno-belih, a sve u nadi sa se istorija 2026. ponovi.

Ipak, neće biti nimalo lako pobediti Zvezdu!

