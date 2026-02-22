Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se na stadionu "Rajko Mitić" (17.00) u okviru 178. večitog derbija.

Zvezda je u ovom monetu lider u Superligi Srbije i beži jedan bod Partizanu.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Crno-beli, ako žele novo čudo i šampionsku titulu, kao u sezoni 2016/2017, mora kako zna i ume da pobedi Zvezdu u njenoj kući. 

Tradicija u poslednjih osam godina ne ide na ruku Partizanu, pošto crno-beli od te sezone, talnije od aprila 2017. nisu slavili u domaćem prvenstvu protiv Zvezde na Marakani.

(FOTO) MARKO NIKOLIĆ PO POVRATKU U PARTIZAN: Došao sam da dovršim započeto! Foto: Marina Lopičić

Tada je Partizan golovima Leonarda i Tavambe pobedio sa 3:1 i ako izuzmemo pobedu u finalu Kupa Srbije 2019. godine (1:0), crno-beli skoro devet godina nisu trijumfovali u Ljutice Bogdana.

Crno-bele je te godine sa klupe vodio Marko Nikolić, a supranik mu je bio Miodrag Grof Božović.

Ta čarobna sezona Partizana, kada je između ostalog 2016. osnovan i TIK TOK, ostaće urezana u srcima navijača crno-belih, a sve u nadi sa se istorija 2026. ponovi.

Ipak, neće biti nimalo lako pobediti Zvezdu! 

Ne propustiteFudbalPARTIZAN PRE BORBE PREDAJE POBEDU ZVEZDI U DERBIJU? Crno-beli praktično ostali bez šansi na Marakani! Šta li misle i čemu se nadaju u Humskoj...
Fudbaleri Partizana
FudbalRADNIK POSLE PREOKRETA SAVLADAO NAPREDAK: Remi OFK Beograda i Železničara
radnik-partizan-619461.JPG
FudbalPODELA BODOVA U SAN SEBASTIJANU: Nerešeno u duelu Real Sosijedada i Ovijeda
profimedia-0981141100.jpg
FudbalHUAN MATA JOŠ JEDNOM DOKAZAO KAKAV JE MAJSTOR! Postigao gol za TV špice, ali ga je zasenio pogodak sa preko 70 metara! (VIDEO)
Huan Mata

BONUS VIDEO:

Grobari u Čairu, Partizan - Mega Izvor: Kurir