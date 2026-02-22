DA LI ZNATE KADA JE PARTIZAN POSLEDNJI PUT POBEDIO CRVENU ZVEZDU NA MARAKANI? Bila je to sezona kada se tek pojavio TIK TOK...
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se na stadionu "Rajko Mitić" (17.00) u okviru 178. večitog derbija.
Zvezda je u ovom monetu lider u Superligi Srbije i beži jedan bod Partizanu.
Crno-beli, ako žele novo čudo i šampionsku titulu, kao u sezoni 2016/2017, mora kako zna i ume da pobedi Zvezdu u njenoj kući.
Tradicija u poslednjih osam godina ne ide na ruku Partizanu, pošto crno-beli od te sezone, talnije od aprila 2017. nisu slavili u domaćem prvenstvu protiv Zvezde na Marakani.
Tada je Partizan golovima Leonarda i Tavambe pobedio sa 3:1 i ako izuzmemo pobedu u finalu Kupa Srbije 2019. godine (1:0), crno-beli skoro devet godina nisu trijumfovali u Ljutice Bogdana.
Crno-bele je te godine sa klupe vodio Marko Nikolić, a supranik mu je bio Miodrag Grof Božović.
Ta čarobna sezona Partizana, kada je između ostalog 2016. osnovan i TIK TOK, ostaće urezana u srcima navijača crno-belih, a sve u nadi sa se istorija 2026. ponovi.
Ipak, neće biti nimalo lako pobediti Zvezdu!
BONUS VIDEO: