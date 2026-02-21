Novi Pazar potpuno je nadigrao Vojvodinu i slavio u Novom Sadu sa 3:0 (2:0) u okviru 24. kola Superlige Srbije.
LALATOVIĆ IDE KUĆI PEVAJUĆI: Novi Pazar protutnjao "Karađorđem" - Camaj i Stanisavljević srušili Vojvodinu
Novi Pazar je poveo golom Dritona Camaja u 10. minutu, a prednost je udvostručio Stefan Stanisavljević u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.
Konačan rezultat postavio je Camaj, svojim drugim golom na utakmici u 77. minutu.
Novi Pazar je ostvario drugu uzastopnu pobedu, ukupno 11. u ligi i četvrti je na tabeli sa 39 bodova.
Vojvodina je prekinula niz od sedam utakmica bez poraza, a posle petog poraza je treća na tabeli sa 49 bodova.
U sledećem kolu Novi Pazar će dočekati TSC, a Vojvodina će u Pančevu igrati protiv Železničara.
