Nenad Lalatović je nakon pobede Novog Pazara nad Vojvodinom dao nikad jaču izjavu, ističući svoju posvećenost i ljubav prema klubu.
NIKADA JAČA IZJAVA NENADA LALATOVIĆA NAKON SENZACIJE U NOVOM SADU! SRBIJA OVO NE PAMTI: "Voli Bog svog Lalata, junaci kao ja..."! (VIDEO)
Fudbaleri Novog Pazara šokirali su sve pobedom u gostima na stadionu "Karađorđe" domaću Vojvodinu sa 3:0, u utakmici 24. kola Superlige Srbije.
Posle meča, trener Pazaraca Nenad Lalatović, dao je nikad jaču izjavu!
Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto
- Taktički smo nadmudrili Vojvodinu, ova pobeda je, ne znam kome da je posvetim, posvećujem deci, znam kolko su se potresli pre ovog meča, volim vas najviše na svetu. Kada neko objavi rat, rat se dobija posle bitke, Vojvodini sam dao srce i dušu, imam najviše pobeda u istoriji, neki vole da laju, ali junaci kao ja u Srbiji još uvek traju, voli Bog Lalata svog - rekao je Lalatović u svom stilu.
