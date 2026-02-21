- Taktički smo nadmudrili Vojvodinu, ova pobeda je, ne znam kome da je posvetim, posvećujem deci, znam kolko su se potresli pre ovog meča, volim vas najviše na svetu. Kada neko objavi rat, rat se dobija posle bitke, Vojvodini sam dao srce i dušu, imam najviše pobeda u istoriji, neki vole da laju, ali junaci kao ja u Srbiji još uvek traju, voli Bog Lalata svog - rekao je Lalatović u svom stilu.