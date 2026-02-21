Slušaj vest

Fudbaleri Novog Pazara šokirali su sve pobedom u gostima na stadionu "Karađorđe" domaću Vojvodinu sa 3:0, u utakmici 24. kola Superlige Srbije.

Posle meča, trener Pazaraca Nenad Lalatović, dao je nikad jaču izjavu!

Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

- Taktički smo nadmudrili Vojvodinu, ova pobeda je, ne znam kome da je posvetim, posvećujem deci, znam kolko su se potresli pre ovog meča, volim vas najviše na svetu. Kada neko objavi rat, rat se dobija posle bitke, Vojvodini sam dao srce i dušu, imam najviše pobeda u istoriji, neki vole da laju, ali junaci kao ja u Srbiji još uvek traju, voli Bog Lalata svog - rekao je Lalatović u svom stilu.

Ne propustiteFudbalLALATOVIĆ IDE KUĆI PEVAJUĆI: Novi Pazar protutnjao "Karađorđem" - Camaj i Stanisavljević srušili Vojvodinu
VOJVODINA-NOVI PAZAR_28.JPG
FudbalPALO RUKOVANJE! Da li su Lalatović i Tanjga "zakopali ratne sekire"?
Nenad Lalatović
FudbalNENAD LALATOVIĆ SE ZBOG JEDNE ŽENE KRSTI PRED SVAKU UTAKMICU: Ona mu je bila sve u životu! Nikada je neće zaboraviti!
VOJVODINA-MLADOST_102.JPG
KošarkaVAŠINGTON PRAVIO CIRKUS U NIŠU! Pogledajte šta je Dvejn radio, Partizan demoliran od Mege! (VIDEO)
Dvejn Vašington

BONUS VIDEO:

Pozdrav i zagrljaj Lalatovića i Tanjge Izvor: MONDO/Milutin Vujičić