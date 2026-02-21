Slušaj vest

Novi Pazar potpuno je nadigrao Vojvodinu i slavio u Novom Sadu sa 3:0 (2:0) u okviru 24. kola Superlige Srbije.

Vojvodina je doživela težak udarac na svom terenu, a svoje utiske posle meča izneo je trener Novosađana Miroslav Tanjga.

"Nismo danas bili na utakmici, kao da smo bili na drugom terenu. Sve smo suprotno radili u odnosu na ono što smo se dogovorili. Ne mogu da pronađem pravu reč. Mogu da pohvalim ekipu Novog Pazara koja je došla da osvoji tri boda, imali su i sreće kod golova"

Vojvodina je bila u seriji pobeda, imala sedam mečeva bez poraza u Superligi Srbije, ali moraće ponovo da gradi samopouzdanje nakon teškog poraza: