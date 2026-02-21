Slušaj vest

Fudbaleri Čelsija odigrali su danas na svom terenu u Londonu nerešeno 1:1 protiv Barnlija, u utakmici 27. kola Premijer lige.

Čelsi je poveo u četvrtom minutu kada je strelac bio Žoao Pedro, a izjednačio je Zian Fleming u trećem minutu nadoknade vremena.

Čelsi je od 72. minuta igrao sa desetoricom, nakon što je Vesli Fofana dobio drugi žuti karton.

Londonska ekipa je dve uzastopne utakmice završila nerešeno i posle devetog remija u ligi ima 45 bodova na četvrtom mestu na tabeli.

Barnli je poslednje dve utakmice bez poraza i zauzima pretposlednje 19. mesto na tabeli sa 19 bodova.

Fudbaleri Lidsa odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Aston Vile.

Lids je poveo golom koji je Anton Štah postigao u 31. minutu, a Aston Vila je osvojila bod golom Temija Ejbrahama u 89. minutu.

Aston Vila je šesti put odigrala nerešeno, treća je sa 51 bodom i ima dva boda manje i utakmicu više od drugoplasiranog Mančester sitija.

Lids je vezao dva remija, ima ih ukupno 10 i zauzima 15. mesto na tabeli sa 31 bodom.

Fudbaleri Brajtona pobedili su na gostujućem terenu Brentford 2:0.

Golove su postigli Dijego Gomes u 30. minutu i Dani Velbek u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Brajton je prekinuo loš niz i posle osme pobede ima 34 boda na 12. mestu.

Brentford je u poslednje dve utakmice bez pobede, pretrpeo je 11. poraz i sedmi je sa 40 bodova.

Kasnije igraju Vest Hem - Bornmut i Mančester siti - Njukasl.