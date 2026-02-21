Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine poraženi su od Novog Pazara na svom terenu rezultatom 3:0 u utakmici 24. kola Superlige Srbije.

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović, posle "lude" izjava odmah po završetku utakmice, nastavio je svoje izlaganje na redovnoj konferenciji za medije.

- Nisam zaslužio nijednog trenutka da me neko proziva po novinama, od igrača da mi spominju ime i prezime. Da mi objavljuju rat i da pričaju kako jedva čekaju da igraju utakmicu, dočekali su je i dobili. Ja sam bio tih i ćutao. Volim Vojvodinu i poštujem je. Kao igrač, uvek sam bio Zvezdino dete i volim Crvenu zvezdu, kao trener volim Vojvodinu. Ovo me je pogodilo, stojički sam sve izdržao, bio fokusiran da budem danas primer kako jedan trener treba da se ponaša. Kada sam izašao na teren, videli ste, otišao sam i pružio Miroslavu Tanjgi ruku. Utrkamica je počela, taktički smo odigrali besprekorno. Pobedu posvećujem divnim navijačima, Novom Pazaru, gradu, zahvalan sam i srećan "Ja sam taktički spremio utakmicu, a vi ste je odigrali za mene, klub i grad - rekao je Lalatović.

Nije želeo da se otvara, kako ne bi došlo do reči koje ne želi da izgovori.

- Biram reči, svašta bih rekao a neću - ne želim da pravim šou. Vojvodini želim iz sveg srca da ove sezone razdvoji večite, ne mogu Kup da poželim, jer sam tu sa Novim Pazarom, da nismo poželeo bih da osvoji Kup Srbije. Kao kada sam imao hrabrosti da kažem, kada je igrala sa Zvezdom finale, da želim da osvoji Kup, to su navijači zaboravili. I to mi je krivo. Firma nek se seti kada sam bio u Italiji, kada su nas Ši***ri napali, kada sam se peo i hteo da se pobijem sa njima zajedno. Oni to znaju, ali su vrlo brzo zaboravili - izjavio je Lalatović, pa nastavio:

- Ja sam trener koji ima najviše pobeda u istoriji kluba, trofejni sam trener Vojvodine. Boli me, ali proći će, rane prolaze - ožiljci nikada. Ne znam šta sam uradio igračima da jedva čekaju duel sa mnom, preopteretili su se sa mnom, igrali smo fenomenalno, dali tri gola, mogli smo još koji. Vojvodina je posle Crvene zvezde do danas, moram da priznam, igrala najlepši fudbal, i dalje igra, čestitam igračima, igraju bnolje kod Tanjge nego kod mene. Priznajem, nismo se uklopili, volim da imam dva tri igrača, da imam svoju svlačionicu, nisam je imao ovde. Igračima Vojvodine želim sve najbolje. Mojim fudbalerima ne znam šta bih poželeo, srećan sam i prezadovljan, neka ovako nastave, a vama od srca želim sve najbolje. Danas utakmica bez greške. Ne objavljujte nikada rat čoveku koji je veći ratnik od vas, ja sam čovek koji se nikoga ne boji, želim da mi objavite rat, izgubili ste jer ste objavili rat pre nego što je počelo - bez razloga. Ovo je moja druga kuća ljudi, Zvezda je prva, Vojvodina druga, nadam se da će Pazar isto postati. Tamo kako sam prihvaćen, voleo bih tako da budem ispraćen. Hvala ljudima iz Novog Pazara, vratili su mi želju u fudbal, znam da vredim i da mnogo mogu, a Vojvodini želim sve najbolje - rekao je Lalatović.

