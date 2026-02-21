Slušaj vest

Fudbaler Brajtona Džejms Milner postao je rekorder po broju utakmica u Premijer ligi, pošto je danas protiv Brentforda odigrao 654. meč u engleskom najelitnijem takmičenju.

Milner je počeo utakmicu i oborio rekord koji je do sada držao Garet Beri. Beri je bio rekorder od septembra 2017. godine.

Trener Brajtona Fabijan Hurceler, koji je osam godina mlađi od 40-godišnjeg Milnera, rekao je da je taj fudblaer uzor svima, na terenu i van njega, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Milner je kao 16-godišnjak debitovao u Premijer ligi za Lids 2022. godine, a igrao je još za Njukasl, Aston Vilu, Mančester siti i Liverpul u tom takmičenju.

"Nije iznenađenje zbog čega je sada tu gde jeste jer je toliko disciplinovan. On se svakodnevno mnogo trudi i nikada nije zadovoljan", naveo je trener.

Milner nije igrao redovno otkako je prešao u Brajton 2023. godine, a samo u tri od 16 utakmica u Premijer ligi je bio starter.

Milner je osvojio dve titule u Premijer ligi sa Sitijem i jednu sa Liverpulom, a sa oba kluba osvojio je i FA kup i Liga kup. Sa Liverpulom je osvojio i Ligu šampiona.

Igrao je za mlade selekcije Engleske, a za seniorski tim je od 2009. do 2016. godine odigrao 61 utakmicu i postigao gol.

Njegov ugovor sa Brajtonom ističe na kraju sezone.