Domaći su poveli golom Sedrika Bakambua u 16. minutu, a izjednačio je Isi Palason u 42. minutu.

Betis je prekinuo niz od tri pobede i posle devetog remija ima 42 boda na petom mestu na tabeli.

Rajo Valjekano je osmi put odigrao nerešeno u prvenstvu i zauzima 14. mesto sa 26 bodova.

Ranije danas Real Sosijedad je na svom terenu odigrao nerešeno 3:3 protiv Ovijeda.

Kasnije igraju Osasuna - Real Madrid i Atletiko Madrid - Espanjol.

(Beta)

