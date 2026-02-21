Fudbaleri Betisa odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Rajo Valjekana, u utakmici 25. kola španskog prvenstva.
LA LIGA: Betis i Rajo Valjekano podelili bodove
Domaći su poveli golom Sedrika Bakambua u 16. minutu, a izjednačio je Isi Palason u 42. minutu.
Betis je prekinuo niz od tri pobede i posle devetog remija ima 42 boda na petom mestu na tabeli.
Rajo Valjekano je osmi put odigrao nerešeno u prvenstvu i zauzima 14. mesto sa 26 bodova.
Ranije danas Real Sosijedad je na svom terenu odigrao nerešeno 3:3 protiv Ovijeda.
Kasnije igraju Osasuna - Real Madrid i Atletiko Madrid - Espanjol.
(Beta)
