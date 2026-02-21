Slušaj vest

Fudbaleri Intera pobedili su večeras na gostujućem terenu Leče 2:0, u utakmici 26. kola Serije A i stekli 10 bodova prednosti na prvom mestu na tabeli.

1/48 Vidi galeriju Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Milanska ekipa pobedila je golovima Henrika Mhitarjana u 75. i Manuela Akandžija u 82. minutu.

Njihov saigrač Federiko Dimarko postigao je gol u 51. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

Inter je nastavio dobar niz i posle 21. pobede ima 64 bodova na prvom mestu na tabel10 bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog gradskog rivala Milana.

Leče je prekinuo niz od dve pobede, a posle 14. poraza nalazi se iznad opasne zone na 17. mestu sa 24 boda, tri više i utakmicom više od Fjorentine, koja je prva u zoni ispadanja.

Ranije danas Komo je u Torinu pobedio Juventus 2:0, a večeras igraju još Kaljari - Lacio.