Lajpcig je poveo golovima dvostrukog strelca Kristofa Baumgartnera u 20. i 39. minutu.

Dortmund je smanjio zaostatak posle autogola koji je Romulo Kardoso postigao u 50. minutu, a izjednačio je Fabio Silva u petom minutu nadoknade vremena.

Dortmund je sedmi put u ligi odigrao nerešeno i drugi je na tabeli sa 52 boda, osam manje od vodećeg Bajerna iz Minhena.

Lajpcig je drugu uzastopnu utakmicu završio remijem i ima 41 bod na petom mestu na tabeli.

U sledećem kolu Lajpcig će igrati na gostujućem terenu protiv Hamburga, a Dortmund će u derbiju dočekati Bajern.

(Beta)