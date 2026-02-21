Fudbaleri Lajpciga odigrali su nerešeno 2:2 protiv Borusije iz Dortmunda, u utakmici 23. kola Bundeslige.
LAJPCIG OD 2:0 DO BODA U NADOKNADI: Fabio Silva spasao Borusija poraza
Lajpcig je poveo golovima dvostrukog strelca Kristofa Baumgartnera u 20. i 39. minutu.
Dortmund je smanjio zaostatak posle autogola koji je Romulo Kardoso postigao u 50. minutu, a izjednačio je Fabio Silva u petom minutu nadoknade vremena.
Dortmund je sedmi put u ligi odigrao nerešeno i drugi je na tabeli sa 52 boda, osam manje od vodećeg Bajerna iz Minhena.
Lajpcig je drugu uzastopnu utakmicu završio remijem i ima 41 bod na petom mestu na tabeli.
U sledećem kolu Lajpcig će igrati na gostujućem terenu protiv Hamburga, a Dortmund će u derbiju dočekati Bajern.
(Beta)
