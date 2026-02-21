Fudbaleri Osasune pobedili su na svom terenu Real Madrid 2:1, u utakmici 25. kola španskog prvenstva.
Fudbal
KAKAV ŠOK U PAMPLONI - OSASUNA SRUŠILA KRALJA: Real Madrid poražen golom u 90. minutu
Slušaj vest
Osasuna je povela u 38. minutu golom koji je Ante Budimir postigao iz jedanaesterca, a izjednačio je Vinisijus Žunior u 73. minutu.
Pobedu Osasuni doneo je Raul Garsija pogotkom u 90. minutu.
Real je prekinuo dobar niz, pretrpeo je treći poraz i prvi je na tabeli sa 60 bodova, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Barselone.
Osasuna je ostvarila devetu pobedu i ima 33 boda na devetom mestu.
Ranije danas Real Sosijedad je na svom terenu odigrao nerešeno 3:3 protiv Ovijeda, a Betis je kao domaćin odigrao nerešeno protiv Rajo Valjekana 1:1.
(Beta)
Reaguj
Komentariši