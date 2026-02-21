Slušaj vest

Kaljari je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je Jeri Mina u 85. minutu dobio drugi žuti karton.

Lacio je u poslednje tri utakmice bez pobede, a posle 10. remija zauzima deveto mesto na tabeli sa 34 boda.

Kaljari je prekinuo niz od dva poraza, osmi put je odigrao nerešeno i ima 29 bodova na 13. mestu na tabeli.

Ranije danas Komo je u Torinu pobedio Juventus 2:0, a Inter je na gostujućem terenu pobedio Leče 2:0.

(Beta)