Fudbaleri Kaljarija odigrali su nerešeno 0:0 protiv Lacija na svom terenu, u utakmici 26. kola Serije A.
Fudbal
MIROVALE MREŽE: Kaljari i Lacio odigrali bez golova
Slušaj vest
Kaljari je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je Jeri Mina u 85. minutu dobio drugi žuti karton.
Lacio je u poslednje tri utakmice bez pobede, a posle 10. remija zauzima deveto mesto na tabeli sa 34 boda.
Kaljari je prekinuo niz od dva poraza, osmi put je odigrao nerešeno i ima 29 bodova na 13. mestu na tabeli.
Ranije danas Komo je u Torinu pobedio Juventus 2:0, a Inter je na gostujućem terenu pobedio Leče 2:0.
(Beta)
Reaguj
Komentariši