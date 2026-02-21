Fudbaleri Mančester sitija pobedili su na svom terenu Njukasl 2:1, u utakmici 27. kola Premijer lige i smanjili zaostatak za vodećim Arsenalom na dva boda.
UZBUDLJIVO NA TABELI PREMIJER LIGE: Mančester siti pobedio Njukasl i prišao vodećem Arsenalu na dva boda
Siti je poveo golom Nika O'Rajlija u 14. minutu, a izjednačio je Luis Hol u 22. minutu.
Pobedu mančesterskoj ekipi obezbedio je O'Rajli, svojim drugim golom na utakmici u 27. minutu.
Siti je nastavio dobar niz, posle 17. pobede u ligi na drugom mestu na tabeli ima 56 bodova, dva manje od vodećeg Arsenala.
Njukasl je pretrpeo 11. poraz i zauzima 10. mesto na tabeli sa 36 boda.
U sledećem kolu Siti će igrati na gostujućem terenu protiv Lidsa, a Njukasl će dočekati Everton.
(Beta)
