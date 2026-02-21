Slušaj vest

Siti je poveo golom Nika O'Rajlija u 14. minutu, a izjednačio je Luis Hol u 22. minutu.

Pobedu mančesterskoj ekipi obezbedio je O'Rajli, svojim drugim golom na utakmici u 27. minutu.

Siti je nastavio dobar niz, posle 17. pobede u ligi na drugom mestu na tabeli ima 56 bodova, dva manje od vodećeg Arsenala.

Njukasl je pretrpeo 11. poraz i zauzima 10. mesto na tabeli sa 36 boda.

U sledećem kolu Siti će igrati na gostujućem terenu protiv Lidsa, a Njukasl će dočekati Everton.

