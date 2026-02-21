Pobeda Atletiko Madrida!
trijumf
LA LIGA! Goleada, Atletiko savladao Espanjol!
Slušaj vest
Fudbaleri Atletiko Madrida pobedeili su Espanjol 4:2 u meču 25. kola La Lige.
Dvostruki strelac za "jorgandžije" bio je prvi golgeter ekipe Aleksander Serlot, u 21. i 72. minutu. Oba puta savladao je Marka Dmitrovića udarcem glavom.
Atletiko Madrid - Barselona detalji sa meča odigranog u polufinalu Kupa kralja Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Između njegovih pogodaka mrežu srpskog golmana tresli su Đulijano Simeone i Ademola Lukman, koji se definitivno savršeno uklopio u mašineriju novog tima.
Pored dva gola koje su postigli, pomenusmo, preko Žofrea, pored njega i Eksposita, Katalonci su u drugom poluvremenu pogodili i prečku Oblakovog gola, preko rezerviste Sirila Ngonge.
Taj momenat desio se minut pre nego što je Serlot postavio konačan rezultat utakmice.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši