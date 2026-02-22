Slušaj vest

Sve je spremno za večiti derbi.

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigraće 178. večiti derbi u nedelju 22. februara od 17 časova na Marakani, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Direktan prenos utakmice čeka vas na Areni Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

