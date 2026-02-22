Slušaj vest

Ime Alehandro Pjedraita ne znači nikome mnogo, ali ono što je Kolumbijac uradio u derbiju Sofije obišlo je internet.

Kolumbijac je u 82. minutu postigao jedini pogodak za CSKA Sofiju u pobedi rezultatom 1:0 nad velikim rivalom.

Alehandro Pjedraita dao gol "za Puškaša" Foto: Printscreen / Twitter / The_Forty_Four

Verovali ili ne, ovo je Kolumbijcu prvenac od dolaska u Bugarsku. On je ove zime došao kao slobodan igrač, pošto mu je istekao ugovor sa argentinskom Gimnasijom.

Kažu da će ovo biti sigurno jedan od kandidata za "Puškaša", pogledajte i sami...

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalNEVEROVATAN GOL, IMAMO KANDIDATA ZA "PUŠKAŠA" GODINE! Pogledajrte strašan pogodak, golman gledao u neverici... VIDEO
profimedia-0998338636.jpg
FudbalZA "PUŠKAŠA"! Fudbaler Borca postigao SPEKTAKULARAN pogodak sa SVOJE POLOVINE! (VIDEO)
borac-banjaluka.jpg
FudbalČUDESNA RABONA, NEBESKE MAKAZICE I PRAVO FUDBALSKO SAVRŠENSTVO! Zavalite se i uživajte: Pogledajte najlepše golove u 2023. godini
screenshot-1.jpg
FudbalGOLČINA FILIPA KOSTIĆA! Juventus razmontirao Napoli, srpski as stavio tačku! (VIDEO)
Filip Kostić

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport