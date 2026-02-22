Slušaj vest

Ime Alehandro Pjedraita ne znači nikome mnogo, ali ono što je Kolumbijac uradio u derbiju Sofije obišlo je internet.

Kolumbijac je u 82. minutu postigao jedini pogodak za CSKA Sofiju u pobedi rezultatom 1:0 nad velikim rivalom.

1/5 Vidi galeriju Alehandro Pjedraita dao gol "za Puškaša" Foto: Printscreen / Twitter / The_Forty_Four

Verovali ili ne, ovo je Kolumbijcu prvenac od dolaska u Bugarsku. On je ove zime došao kao slobodan igrač, pošto mu je istekao ugovor sa argentinskom Gimnasijom.

Kažu da će ovo biti sigurno jedan od kandidata za "Puškaša", pogledajte i sami...

