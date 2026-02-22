Slušaj vest

U prvom kolu MLS-a, Inter je kao gost poražen od Los Anđelesa rezultatom 3:0, a najbolji fudbaler svih vremena, prema mišljenju mnogih, bio je besan posle utakmice.

Martinez je u 38. minutu doneo prednost Los Anđelesu, a u 73. je bilo 2:0 zahvaljujući Buangi. Konačan rezultat je postavio Ordaz u 94. minutu.

Nakon utakmice se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi kako Lionel Mesi prati sudije u svlačionicu, dok Luis Suarez bezuspešno pokušava da ga zaustavi.

1/5 Vidi galeriju Lionel Mesi na utakmici protiv Los Anđelesa Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Nakon desetak sekundi obojica su izašli iz svlačionice, a pitanje je da li će nekada neko znati šta se desilo za to vreme.

Pogledajte tu situaciju:

Bonus video: