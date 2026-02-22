Slušaj vest

U prvom kolu MLS-a, Inter je kao gost poražen od Los Anđelesa rezultatom 3:0, a najbolji fudbaler svih vremena, prema mišljenju mnogih, bio je besan posle utakmice.

Martinez je u 38. minutu doneo prednost Los Anđelesu, a u 73. je bilo 2:0 zahvaljujući Buangi. Konačan rezultat je postavio Ordaz u 94. minutu.

Nakon utakmice se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi kako Lionel Mesi prati sudije u svlačionicu, dok Luis Suarez bezuspešno pokušava da ga zaustavi.

Lionel Mesi na utakmici protiv Los Anđelesa Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Nakon desetak sekundi obojica su izašli iz svlačionice, a pitanje je da li će nekada neko znati šta se desilo za to vreme.

Pogledajte tu situaciju:

Ne propustiteFudbalAU, KAKAV GOL! U Bugarskoj postignut pogodak "za Puškaša": Nestvaran potez za TV špice o kom bruji Evropa! (VIDEO)
Gol naslovna.jpg
FudbalSVE JE SPREMNO ZA VEČITI DERBI: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Crvene zvezde i Partizana!
Bibars Natho i Seol Partizan - Crvena zvezda
FudbalNEDELJA JE DAN ZA DERBIJE! Pored fudbalera, na teren će i futsaleri Crvene zvezde i Partizana! Vladimir Lazić i Uroš Krasnić najavili predstojeći okršaj večitih
01.jpg
FudbalDA LI ZNATE KADA JE PARTIZAN POSLEDNJI PUT POBEDIO CRVENU ZVEZDU NA MARAKANI? Bila je to sezona kada se tek pojavio TIK TOK...
kurir-tv-154.veciti-derbi-grobari-pale-jug-marakane.jpg

Bonus video:

Novak oduševljen Mesijevom proslavom gola Izvor: Instagram/djokernole