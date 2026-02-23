Slušaj vest

Zvezda je suspendovala Radonjića, a potom obrazložila svoju odluku saopštenjem.

- Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti deo prvog tima do daljeg.

1/11 Vidi galeriju Nemanja Radonjić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio, pokazujući da nema profesionalan odnos prema dresu Crvene zvezde.

Fudbalski klub Crvena zvezda se više neće oglašavati po ovom pitanju i ovim stavlja tačku na sve dalje spekulacije u vezi sa Nemanjom Radonjićem i njegovim statusom u klubu - stajalo je u saopštenju crveno-belih.

Odmah posle suspenzije, na društvenim mrežama osvanule su i neke fotografije Nemanje Radonjića iz mlađih dana, te su scene iz kafane postale viralne.

Na stranici "rsb.network" pojavile su se fotke Radonjića iz kafane, uz poruku "još jedna luda glava ode iz kluba". Pogledajte kako su izgledali rani radovi Nemanje Radonjića i neke njegove fotografije iz kafane.

BONUS VIDEO: