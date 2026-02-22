Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u nedelju od 17 časova na Marakani igraju 178. večiti derbi, a za ovu utakmicu vlada veliko interesovanje.

Iz Zvezde su nas obavestili kako karata za zapadnu tribinu više nema, sve je prodato. a da je pušten dodatni kontingent karata za istočnu i severnu tribinu oko 3.000 ulaznica, za one koji dolaze iz provincije.

1/3 Vidi galeriju Atmosfera na 177. večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Uz to, na blagajnama će moći da se kupe i karte za utakmicu protiv Lila.

Dakle, dileme više nema - čeka nas pravi spektakl na 178. večitom derbiju!

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO: